MotoGP: Μια μπύρα, που δεν ήπιε κιόλας, κόστισε 2.000 ευρώ στον Jack Miller

Είναι από τα παράξενα που μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα του MotoGP.

Μετά το Grand Prix του Μιζάνο, στο Σαν Μαρίνο, την περασμένη Κυριακή, ο Τζακ Μίλερ, ο οδηγός της Pramac Yamaha, τιμωρήθηκε με 2.000 ευρώ επειδή οδήγησε αντίθετα στην πίστα, προκειμένου να δώσει τα γάντια σε έναν οπαδό.

Αυτό συνέβη αφότου τελείωσε ο αγώνας, με τον ίδιο να τερματίζει στη 12η θέση, 3 θέσεις πίσω από τον ομόσταβλό του Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Ο Αυστραλός είχε εντοπίσει έναν οπαδό να κρατάει ένα πανό κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού, πριν την εκκίνηση, προσφέροντας μια δωρεάν μπύρα ως αντάλλαγμα σε οποιονδήποτε αναβάτη του έδινε τα γάντια του.

Παρόλο που ο Αυστραλός διασφάλισε ότι ο ελιγμός του ήταν ασφαλής, παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν χωρίς άδεια έναν οδηγός να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση είτε της πίστας είτε στο pitlane.

«Είδα πίσω στην ευθεία ότι υπήρχε ένας οπαδός με μια πινακίδα που έλεγε, “δώστε μας τα γάντια σας και θα σας δώσουμε μια μπύρα”», εξήγησε ο Μίλερ.

«Σταμάτησα και τον προσπέρασα λίγο. Έπειτα γύρισα περίπου 30 μέτρα πίσω στον δρόμο και μετά για να κάνω αναστροφή, επέστρεψα στην πίστα, μόλις είδα ότι δεν ερχόταν κανείς. Σταμάτησα και έδωσα στους οπαδούς τα γάντια μου», είπε.

The most expensive beer of Jack Miller’s life



A huge fine for the Aussie for going backwards on the track#MotoGP | #SanMarinoGP Live on TNT Sports and Discovery+ pic.twitter.com/ZOE1glH8I8 — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) September 14, 2025

«Τελικά, δεν πήρα την μπύρα και μου επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ. Όταν η Dorna αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το βίντεο για να το προωθήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε θα είμαι σίγουρος ότι το πρόστιμο των 2.000 ευρώ είναι γελοίο», ανέφερε ο Αυστραλός επισημαίνοντας ότι παρά το υψηλό πρόστιμο που του επιβλήθηκε ήταν ευχαριστημένος με την χειρονομία του, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ της κουλτούρας των οπαδών του MotoGP και άλλων αθλημάτων.