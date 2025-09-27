MotoGP: Μόνο αν θέλει δεν θα πάρει αύριο τον τίτλο ο Marc Marquez

Θεωρητικά όλα μπορούν να συμβούν αύριο στο 17ο Grand Prix της χρονιάς στο MotoGP.

Μπορεί να στεφτεί πρόωρα πρωταθλητής ο Μαρκ Μάρκεθ, 5 αγώνες πριν το τέλος της σεζόν, μπορεί και να αναβληθεί η κατάκτηση του τίτλου μέχρι την Ινδονησία, την ερχόμενη εβδομάδα.

Για να πάρει αύριο τον τίτλο ο Μαρκ θα πρέπει ο αδερφός του να μην πάρει 7 βαθμούς παραπάνω από τον ίδιο, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο Μαρκ θα ξεκινήσει το Grand Prix από την 3η θέση και ο Αλεξ από την 8η.

Βέβαια, μετά από όσα συνέβησαν σήμερα στην πρώτη στροφή, που χτύπησαν μεταξύ τους οι δύο Aprilia με Χόρχε Μαρτίν (υπέστη κάταγμα) και Μάρκο Μπετσέκι, θα χρειαστεί προσοχή και από τους δύο αναβάτες, καθώς ο αγώνας έχει και 24 γύρους διάρκεια.

Αν ο Μαρκ είναι καθαρά στις πρώτες θέσεις, και έπειτα από τη δυναμική που έδειξε σήμερα με τις προσπεράσεις που τον έφεραν στη δεύτερη θέση του Sprint, τότε δεν χάνει τον τίτλο. Αν όχι και ο Αλεξ ξαφνικά βρεθεί μπροστά και ο Μαρκ πολύ πίσω, τότε θα μιλάμε για Ινδονησία.

Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο το πρωί ώρα Ελλάδος, για να δούμε αν ο Μαρκ θα κατακτήσει πρόωρα τον 9ο τίτλο του και 7ο στο MotoGP, κάτι στο οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα.

Η σεζόν του Μαρκ Μάρκεθ θα μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος, όχι μόνο για τους τίτλους που κατέκτησε, αλλά και για το ρεκόρ βαθμών που πέτυχε μέχρι τον τελευταίο αγώνα στο Μιζάνο (πριν μερικές ημέρες), κι ενώ απέμεναν 7 αγώνες για το φινάλε της σεζόν.

Είναι επίσης μια από τις πιο σημαντικές επιστροφές στην ιστορία του αθλήματος, τέσσερα χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το 2020 και αφού υποβλήθηκε σε τέσσερα χρόνια χειρουργικών επεμβάσεων και σε επίπονη αποκατάσταση που τον έκανε να σκεφτεί να αποχωρήσει.

Άφησε, λοιπόν, το μεγάλο και ακριβό συμβόλαιο με τη Honda, πήγε χωρίς χρήματα στη δορυφορική ομάδα της Ducati, τη Gresini και φέτος που πήγε στην εργοστασιακή Ducati, έχει σαρώσει τις νίκες.