MotoGP: Μόνο οι Ιταλοί θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιο γάμο Aprilia – Bezzecchi

Την ώρα που ο Χόρχε Μαρτίν, που πήρε τον τίτλο του 2024 στο MotoGP με την Aprilia, αφήνει την ιταλική ομάδα το 2027 για τη Yamaha, ο δεύτερος οδηγός της, ο Μάρκο Μπετσέκι ενώθηκε με τα δεσμά του… γάμου με την Aprilia.

Κι ενώ ο άνδρας συνηθίζει να κάνει πρόταση στη γυναίκα, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Aprilia RS-GP Albarosa – όπως την αποκαλούσε ο Μάρκο στην αρχή της περιπέτειάς του με την Aprilia – ήταν αυτή που έκανε πρόταση στον Μάρκο, μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα του περσινού πρωταθλήματος στη Βαλένθια.

Το «συμβόλαιο γάμου», το οποίο ισχύει τουλάχιστον μέχρι το 2028, προβλέπει γαργαλιστικές λεπτομέρειες, όπως ότι ο Μάρκο αναλαμβάνει να φροντίζει καλά της Albarosa, ότι στην πίστα σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, θα υπερισχύσει το συναίσθημα του Μάρκο και ότι η Albarosa μπορεί να εκφράσει διαφωνία με δονήσεις ή ολίσθηση, αλλά όχι πέρα ​​από τα όρια του ελέγχου πρόσφυσης, ότι η Albarosa δεσμεύεται να παρέχει ισχύ σε ποσότητα ανάλογη με την περιστροφή του δεξιού καρπού του Μάρκο, αποφεύγοντας εκδηλώσεις ηλεκτρονικής ζήλιας προς άλλες μοτοσυκλέτες στην εκκίνηση, ότι η Albarosa αποδέχεται την οδήγηση του Μάρκο, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του στο γέρσιμο, την ευαισθησία του στο μπροστινό μέρος και τη στάση του να μην αφήνει ποτέ το γκάζι και ότι οι αποφάσεις για τα ελαστικά, τη ρύθμιση, τις προσπεράσεις στον τελευταίο γύρο και τις στρατηγικές αγώνα γενικότερα, θα εφαρμόζονται πάντα από κοινού, τηρώντας τις αρχές της λογικής και τα όρια της πίστας!

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ανανέωσα για άλλα δύο χρόνια. Από την πρώτη μέρα που υπέγραψα, είχα ως στόχο να χτίσω ένα μακροπρόθεσμο έργο. Είμαι χαρούμενος που βρήκα την υποστήριξη ολόκληρης της ομάδας και ολόκληρου του εργοστασίου της Noale. Ελπίζω να μπορέσω να τους δώσω πολλή χαρά, όπως σίγουρα θα κάνουν και αυτοί μαζί μου», είπε ο Μάρκο Μπετσέκι.

«Είμαστε προφανώς εξαιρετικά ικανοποιημένοι, επειδή η ανανέωση ήταν η προτεραιότητά μας. Θέλαμε να γιορτάσουμε την υπογραφή με έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο, ο οποίος πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα με την προσωπικότητα του Μάρκο. Έχουμε χτίσει μια πορεία δημιουργώντας γερά θεμέλια, και το γεγονός ότι ο Μάρκο επέλεξε να μείνει μαζί μας, παρά τις διάφορες άλλες προσφορές που έλαβε, μας δίνει μεγάλη χαρά και υπογραμμίζει περαιτέρω το έργο και το πνεύμα αυτής της ομάδας», ανέφερε ο Μάσιμο Ρίβολα, διευθύνων σύμβουλος της Aprilia.

Οι επιδόσεις του Μπετσέκι το 2025 ήταν εντυπωσιακές, στην πρώτη του σεζόν με την Aprilia, και ήδη έχει γίνει ο πιο επιτυχημένος αναβάτης στην ιστορία της ιταλικής ομάδας στο MotoGP. Νίκησε σε 3 Grand Prix (Σίλβερστοουν, Πορτιμάο και Βαλένθια), επίσης σε 3 Sprint (Μιζάνο , Μανταλίκα και Φίλιπ Αϊλαντ), είχε συνολικά 15 θέσεις στο βάθρο και πέντε pole position, τερματίζοντας 3ος πέρυσι με 353 βαθμούς.