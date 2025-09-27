MotoGP: Ο Bagnaia αναγεννήθηκε και νίκησε στο Sprint της Ιαπωνίας – Αύριο πρωταθλητής ο Marc Marquez

Στην πίστα του Μοντέγκι στην Ιαπωνία είναι στραμμένα τα βλέμματα των φίλων του MotoGP, αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ίσως ο Μαρκ Μάρκεθ πάρει πρόωρα τον τίτλο από τον 17ο εκ των 22 της χρονιάς.

Και επισημαίνω ίσως, καθώς θα κριθεί ο τίτλος αν θα τον πάρει αύριο, μετά το Grand Prix, ο Μαρκ Μάρκεθ ή θα περιμένει να τον κατακτήσει στην Ινδονησία στις 5 Οκτωβρίου.

Σήμερα, πριν από λίγο, στον αγώνα Sprint, ο Μαρκ με φοβερό αγώνα κι ενώ ξεκίνησε 3ος με την εργοστασιακή Ducati, τελικά ανέβηκε στο 2ο σκαλί του βάθρου. Όμως έδωσε μάχη για να τα καταφέρει, καθώς είχε πέσει πίσω από τον Ακόστα με την ΚΤΜ, ο οποίος είχε περάσει και τον Ζοάν Μιρ με τη Honda, που ξεκίνησε 2ος. Όμως ο Μαρκ πέρασε και τους δύο οδηγούς, τερματίζοντας στη 2η θέση.

Από την άλλη, ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, τερμάτισε 10ος, χωρίς να πάρει κανέναν βαθμό.

Τούτων δοθέντων, αύριο αν δεν έχουμε απρόοπτα, ο Μαρκ Μάρκεθ θα πάρει τον τίτλο. Για να μην συμβεί αυτό θα χρειαστεί ο Αλεξ να πάρει 7 βαθμούς παραπάνω από τον Μαρκ, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο Μαρκ θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης ως 3ος, ενώ ο μικρός αδερφός του από την 3η σειρά και από την 8η θέση.

Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι τον αγώνα Sprint κέρδισε ο αναγεννημένος Φραντσέσκο Μπανιάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati. Έχοντας τραγικά αποτελέσματα στους προηγούμενους αγώνες και λόγω μοτοσυκλέτας και λόγω ψυχολογίας, στην Ιαπωνία πήρε την pole position και μάλιστα με ρεκόρ γύρου και σήμερα, οδηγώντας αλάνθαστα κέρδισε το πρώτο του φετινό Sprint και 12ο στην καριέρα του.

Ο Ιταλός, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο MotoGP, έχει φέτος και μια νίκη σε Grand Prix, στην Αμερική, στις 30 Μαρτίου, αλλά από τότε είχε να πανηγυρίσει.

Στο 3ο σκαλί του βάθρου ο Ακόστα, ενώ έμεινε 4ος ο Μιρ με τη Honda και 5ος ο Μορμπιντέλι με τη Ducati της VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι.

Έναν βαθμό πήρε ο Αι Ογκούρα στην πατρίδα του με την Aprilia της Trackhouse, ο οποίος πέρασε τον Αλεξ Μάρκεθ.

Η στιγμή που σημάδεψε τον αγώνα των 12 γύρων ήταν στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση, καθώς Μπετσέκι και Μαρτίν χτύπησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες της Aprilia, που ξεκίνησαν από πολύ πίσω τον αγώνα, να πέσουν και να εγκαταλείψουν. Ήταν ένα λάθος ο Μαρτίν που έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας στα φρένα.

Ο Χόρχε Μαρτίν, περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής που ταλαιπωρήθηκε απίστευτα φέτος με πολλά χειρουργεία, έχει χάσει πολλούς αγώνες και είναι εκτός ψυχολογίας. Από την άλλη, ο Μάρκο Μπετσέκι με πολύ καλά αποτελέσματα τελευταία έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμα βάθρο.

Αύριο λοιπόν τα σπουδαία με την αναμενόμενη ανάδειξη πρωταθλητή.