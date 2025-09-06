MotoGP: Ο ένας αδερφός (Alex) έπεσε, ο άλλος (Marc) κέρδισε στην Ισπανία

Η νίκη στο Sprint του 15ου αγώνα του MotoGP που έγινε σήμερα στη Βαρκελώνη, θα περνούσε σε ισπανικά χέρια, σε κάθε περίπτωση.

Ο Μαρκ Μάρκεθ, μολονότι δεν είχε στο μυαλό του (και στην ψυχή του θα έλεγα) ότι μπορούσε να κερδίσει με την εργοστασιακή Ducati, εντούτοις νίκησε τον αγώνα των 12 γύρων, επειδή ο μικρός του αδερφός Αλεξ, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position με τη Gresini Ducati, και ήταν επικεφαλής στους 9 πρώτους γύρους, είχε πτώση, με αποτέλεσμα ο δεύτερος Μαρκ να κερδίσει.

Ο Αλεξ δήλωσε ότι έπεσε από δικό του λάθος και από υπερβολική σιγουριά ότι θα νικήσει έπειτα από καιρό κι αυτό κάνει τον Μαρκ να ετοιμάζεται να πανηγυρίσει πρόωρα τον τίτλο, αν κερδίσει αύριο και στον επόμενο αγώνα Sprint και Grand Prix μαζί.

Πάντως, ο Μαρκ είχε δηλώσει -και το είχα γράψει- ότι δεν θέλει να πάρει πρόωρα τον τίτλο, καθώς ήθελε να «βοηθήσει» τον αδερφό του να ανακάμψει και μάλλον δεν τα έδωσε όλα για τη νίκη σήμερα. Όμως, από τη στιγμή που έπεσε ο αδερφός του Αλεξ, ενώ ήταν επικεφαλής, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να… κερδίσει για 15η σερί φορά φέτος (Sprint και Grand Prix μαζί).

Πάντως, με τη νίκη του Μαρκ, η Ducati σφράγισε πρόωρα τον τίτλο των κατασκευαστών, μολονότι ο Μπανιάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati τερμάτισε 14ος!

Δεύτερος τερμάτισε ο Φάμπιο Κουαρταράρο με την εργοστασιακή Yamaha, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη VR46 Ducati, ο οποίος προσπέρασε τον Πέδρο Ακόστα στον έκτο γύρο

Καμία από τις εργοστασιακές Aprilia δεν έφτασε στον τερματισμό, με τον πρωταθλητή Χόρχε Μαρτίν και τον Μάρκο Μπετσέκι να έχουν πτώση.

Αύριο θα έχουμε το μεγάλο Grand Prix, με ίδιες θέσεις εκκίνησης.