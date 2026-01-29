MotoGP: Ο Jorge Martin πηγαίνει στη Yamaha και ο Fabio Quartararo στη Honda

Κι ενώ σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές του MotoGP στη Μαλαισία, ενόψει του πρώτου αγώνα στην Ταϊλάνδη, την 1η Μαρτίου, έπεσαν σαν βόμβα οι ειδήσεις μετακόμισης δύο σπουδαίων οδηγών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του motorsport.com, ο Φάμπιο Κουαρταράρο αφήνει τη Yamaha με την οποία τρέχει από το 2019, για τη Honda, το 2027, όταν θα έχουμε νέα μοτέρ, τετρακύλινδρα 850 κ.εκ., μια μεγάλη αλλαγή στο σπορ. Ο 26χρονος Γάλλος θα έχει διετές συμβόλαιο με την ιαπωνική ομάδα, η οποία θέλει να επανέλθει στους τίτλους.

Ο Κουαρταράρο που πήρε τίτλο με τη Yamaha το 2021, είδε στη συνέχεια η μοτοσυκλέτα να μην έχει την αναμενόμενη απόδοση και έτσι πήρε την απόφαση να αλλάξει ιαπωνικό στρατόπεδο. Μέχρι στιγμής, εκτός από τον τίτλο αυτό ο «El Diablo», όπως χαρακτηρίζεται, έχει συγκεντρώσει 11 νίκες, 32 βάθρα και 21 pole position με τη Yamaha.

Καταλήγοντας, η Honda έχει δύο οδηγούς, τους Ζοάν Μιρ και Λούκα Μαρίνι, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το 2026 και θα αποφασίσει αργότερα στη χρονιά αν θα κρατήσει έναν από τους δύο.

Μετά την ανακοίνωση της Honda, ήρθαν οι έντονες φήμες ότι ο Χόρχε Μαρτίν, πρωταθλητής του 2024 με την Aprilia, αφήνει το 2027 για διετές συμβόλαιο την ιταλική ομάδα για τη Yamaha.

Ο Ισπανός που σήμερα Πέμπτη έχει γενέθλια και γίνεται 28 ετών, του χρόνου θα τρέχει με τη Yamaha στα 29 του και θα έχει οδηγήσει τρίτη διαφορετική μοτοσικλέτα σε τέσσερις σεζόν, μετά τη Pramac Ducati το 2024 και την Aprilia το 2025 και το 2026.

Ο Μαρτίν βρίσκεται στη Μαλαισία για να δει τις δοκιμές, να βρεθεί στην έναρξη του MotoGP 6-7 Φεβρουαρίου, αλλά δεν θα κάνει δοκιμές καθώς δεν έχει ακόμη αναρρώσει από τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αυτόν τον χειμώνα για να αντιμετωπίσει τα συνεχιζόμενα προβλήματα με το αριστερό σκαφοειδές και τη δεξιά κλείδα του, που προέκυψαν από το ατύχημα που υπέστη στο ιαπωνικό Grand Prix της περασμένης σεζόν.

Είναι σπουδαίος οδηγός, μαχητής και τον περιμένουμε δυνατό.