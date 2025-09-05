Driveit

MotoGP: Ο Marc Marquez δεν θέλει να πάρει πρόωρα τον τίτλο!

Ο Ισπανός οδηγός σκέφτεται περισσότερο στο πώς θα ανακάμψει ο αδερφός του
Marc Marquez
Δεν έχει σταματήσει να πανηγυρίζει φέτος ο Μαρκ Μάρκεθ
Δημήτρης Μπαλής

«Πάνω από όλα η οικογένεια» λέει ο φετινός κυρίαρχος του πρωταθλήματος του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ισπανός οδηγός της εργοστασιακής Ducati, ενώ βρίσκεται κοντά στο να κατακτήσει με μαθηματικό τρόπο τον τίτλο, αν συγκεντρώσει το απόλυτο στη Βαρκελώνη αυτό το Σαββατοκύριακο και στο Μιζάνο -την έδρα του άλλοτε αντιπάλου του Βαλεντίνο Ρόσι– το ερχόμενο ΣΚ, εντούτοις προτιμά να το πετύχει είτε στην Ιαπωνία (28 Σεπτεμβρίου), είτε στην Ινδονησία (5 Οκτωβρίου).

Ο λόγος είναι ένας και απλός: ο αδερφός του Αλεξ, ο οποίος τρέχει για τη δορυφορική ομάδα της Ducati, Gresini. Ο Αλεξ, ενώ ήταν κοντά στη βαθμολογία με τον πρωτοπόρο και μεγαλύτερο σε ηλικία αδερφό του, ο τραυματισμός του στην Ολλανδία στις 29 Ιουνίου, τον έφερε πολύ πίσω σε αποτελέσματα.

Alex Marquez
Ο Αλεξ Μάρκεθ είχε τεθεί αρκετές φορές επικεφαλής σε αγώνα

Τώρα βρίσκεται 175 βαθμούς πίσω από τον Μαρκ, που έχει το πλεονέκτημα να κατακτήσει πρόωρα τον τίτλο. Αλλά ο Μαρκ σκέφτεται τον Αλεξ, πώς να είναι ανταγωνιστικός αρχικά στη Βαρκελώνη, μπροστά στους συμπατριώτες τους -γιατί όχι να μην τον αφήσει να κερδίσει, καθώς όλα μπορεί να συμβούν- και έπειτα στο Μιζάνο.

Marc Marquez
Κοντεύει να χάσει το μέτρημα νικών φέτος ο Μαρκ

Ούτως ή άλλως ο τίτλος δεν χάνεται από τον Μαρκ, που έχει 7 συνεχόμενους αγώνες νίκες στα Sprint του Σαββάτου και στα Grand Prix της Κυριακής και συνολικά 7 τέτοιες επιτυχίες σε 14 αγώνες!

Από σήμερα Παρασκευή με τις δοκιμές, τα βλέμματα στη Βαρκελώνη.

