MotoGP: Ο Marc Marquez δεν θέλει να πάρει πρόωρα τον τίτλο!

«Πάνω από όλα η οικογένεια» λέει ο φετινός κυρίαρχος του πρωταθλήματος του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ισπανός οδηγός της εργοστασιακής Ducati, ενώ βρίσκεται κοντά στο να κατακτήσει με μαθηματικό τρόπο τον τίτλο, αν συγκεντρώσει το απόλυτο στη Βαρκελώνη αυτό το Σαββατοκύριακο και στο Μιζάνο -την έδρα του άλλοτε αντιπάλου του Βαλεντίνο Ρόσι– το ερχόμενο ΣΚ, εντούτοις προτιμά να το πετύχει είτε στην Ιαπωνία (28 Σεπτεμβρίου), είτε στην Ινδονησία (5 Οκτωβρίου).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος είναι ένας και απλός: ο αδερφός του Αλεξ, ο οποίος τρέχει για τη δορυφορική ομάδα της Ducati, Gresini. Ο Αλεξ, ενώ ήταν κοντά στη βαθμολογία με τον πρωτοπόρο και μεγαλύτερο σε ηλικία αδερφό του, ο τραυματισμός του στην Ολλανδία στις 29 Ιουνίου, τον έφερε πολύ πίσω σε αποτελέσματα.

Τώρα βρίσκεται 175 βαθμούς πίσω από τον Μαρκ, που έχει το πλεονέκτημα να κατακτήσει πρόωρα τον τίτλο. Αλλά ο Μαρκ σκέφτεται τον Αλεξ, πώς να είναι ανταγωνιστικός αρχικά στη Βαρκελώνη, μπροστά στους συμπατριώτες τους -γιατί όχι να μην τον αφήσει να κερδίσει, καθώς όλα μπορεί να συμβούν- και έπειτα στο Μιζάνο.

Ούτως ή άλλως ο τίτλος δεν χάνεται από τον Μαρκ, που έχει 7 συνεχόμενους αγώνες νίκες στα Sprint του Σαββάτου και στα Grand Prix της Κυριακής και συνολικά 7 τέτοιες επιτυχίες σε 14 αγώνες!

Από σήμερα Παρασκευή με τις δοκιμές, τα βλέμματα στη Βαρκελώνη.