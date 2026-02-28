MotoGP: Ο Marco Bezzecchi στην pole position του πρώτου αγώνα της χρονιάς στην Ταϊλάνδη

Ήταν ο ταχύτερος στην Ταϊλάνδη και το απέδειξε τρεις φορές ο Μάρκο Μπετσέκι στο MotoGP.

Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia, τόσο στις επίσημες δοκιμές που έγιναν στην Ταϊλάνδη, την περασμένη εβδομάδα, όσο και χθες στις δοκιμές πριν τις σημερινές κατατακτήριες για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, ήταν ο πιο γρήγορος και το επιβεβαίωσε σήμερα με τον καλύτερο χρόνο για να κατακτήσει την pole position, παρά την πτώση στο τέλος της διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οριακά, κατά 3 εκατοστά του δευτερολέπτου, έμεινε στη δεύτερη θέση ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Ducati, περσινός πρωταθλητής.

Τρίτος, από την πρώτη σειρά θα ξεκινήσει ο Ραούλ Φερνάντσες με την Aprilia της Trackhouse, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ τέταρτος, στη δεύτερη σειρά θα είναι ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati της VR46.

Η Aprilia έδειξε ότι είναι δυνατή με την 5η θέση στην εκκίνηση του πρωταθλητή του 2024 Χόρχε Μαρτίν, ενώ 6ος, στη δεύτερη σειρά θα είναι ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή KTM. Ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini στην 7η θέση και ακολουθούν ο Αϊ Ογκούρα της Trackhouse, ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, ο Ζοάν Μιρ της Honda, ο Μπραντ Μπίντερ της KTM και ο Ζοάν Ζαρκό της Honda LCR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati θα είναι στην 13η θέση στο γκριντ, δίπλα στον εργοστασιακό αναβάτη της Honda, Λούκα Μαρίνι, και τον ρούκι του πρωταθλήματος Ντιόγκο Μορέιρα που είναι 15ος.

Ο Φάμπιο Κουαρταράρο έμεινε με τη Yamaha στην 16η θέση.

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike, Τόπρακ Ρασγκατλίογλου θα είναι στην 21η θέση, ενώ ο αντικαταστάτης του Φερμίν Αλντεγκέρ, Μικέλε Πίρο με Gresini ολοκληρώνει τη σειρά εκκίνησης των 22 μοτοσυκλετών.

Σήμερα θα έχουμε τον αγώνα Sprint και αύριο το μεγάλο Grand Prix