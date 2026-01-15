MotoGP: Οι 15 από τους 22 φετινούς οδηγούς έχουν πάρει παγκόσμιο τίτλο

Με τις παρουσιάσεις των ομάδων του MotoGP για το 2026 να έχουν ήδη ξεκινήσει και θα αναφερθώ σχετικά σε επόμενα άρθρα, αξίζει να επισημάνουμε κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Στο φετινό ρόστερ του πρωταθλήματος, από τους 22 οδηγούς οι 15 έχουν πάρει τουλάχιστον έναν τίτλο αγώνων μοτοσυκλέτας, κι αυτό δημιουργεί ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσυκλετών.

Συνολικά, οι 15 οδηγοί μοιράζονται 32 τίτλους σε όλες τις κατηγορίες, με κορυφαίο τον Μαρκ Μάρκεθ που έχει 9 τίτλους.

Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 14 τιτλούχος στο πρωτάθλημα του 2022 και 13 στη συνέχεια, μέχρι και πέρυσι, ενώ το 2026 θα έχουμε 15 οδηγούς με τίτλο.

Ποτέ κατά την εποχή των 500 κ.εκ. δεν είχε το ρόστερ του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας περισσότερους από 10 παγκόσμιους πρωταθλητές, κι αυτό διατηρήθηκε και στις αρχές του 21ου αιώνα, στην εποχή του MotoGP.

Το 2002, το ρόστερ είχε 7 παγκόσμιους πρωταθλητές, μεταξύ των οποίων οι Ιταλοί Βελεντίνο Ρόσι, Λόρις Καπιρόσι, και Μαξ Μπιάτζι, καθώς και ο Αμερικανός Κένι Ρόμπερτς.

Το 2010 ο αριθμός των τιτλούχων έφτασε τους 12, μαζί με τους Ντάνι Πεντρόζα και Χόρχε Λορέτσο που είχαν τίτλο στις ενδιάμεσες κατηγορίες, αλλά και τον πρωταθλητή του MotoGP του 2007, Κέισι Στόνερ. Ανάμεσα στους πρωταθλητές ήταν ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο, ο Νίνι Χέιντεν, ο Μάρκο Σιμοντσέλι, ο Αλβάρο Μπαουτίστα και ο πρωταθλητής του 2009 στα Superbike, Μπεν Σπάις.

Έκτοτε, ο αριθμός των πρωταθλητών του MotoGP παρέμεινε πάνω από 10, φτάνοντας τους 13 το 2021 και τους 14 το 2022.

Φέτος, λοιπόν, το 2026, στην εκκίνηση του πρώτου αγώνα την 1η Μαρτίου στην Ταϊλάνδη, θα παραταχθούν 15 παγκόσμιοι πρωταθλητές: Ο Μαρκ Μάρκεθ με 9, ο Φραντσέσκο Μπανιάια με 2 τίτλους στο MotoGP και 1 στο Moto2, ο Τούρκος Τόπρακ Ραζγκατλίογλου με 3 τίτλους στα Superbike, ο Ζοάν Μιρ ( 1 στο MotoGP και 3 σο Moto3), ο Φάμπιο Κουαρταράρο (2021 MotoGP), και ο Χόρχε Μαρτίν (1 στο MotoGP και 3 στο Moto3). Ζοάν Ζαρκό, Αλεξ Μάρκεθ, Πέδρο Ακόστα, Φράνκο Μορμπιντέλι, Ενεα Μπαστιανίνι, Αι Ογκούρα, Μάβερικ Βινιάλες και Μπραντ Μπίντερ, αλλά και ο ρούκι φέτος Ντιόγκο Μορέιρα, έχουν κερδίσει τουλάχιστον έναν παγκόσμιο τίτλο στις μικρότερες κατηγορίες.

Μαζί τους βρίσκονται αναβάτες δοκιμών και εξέλιξης, με παγκόσμιους τίτλους, όπως ο Αλέις Εσπαργακρό και ο Αουγκούστο Φερνάντες.