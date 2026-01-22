MotoGP: Οι μοτοσυκλέτες της Trackhouse αποκαλύφθηκαν στο Μιλάνο

Με την παρουσίαση της Trackhouse στο Μιλάνο, έχουμε 6 από τις 11 ομάδες του MotoGP να έχουν αποκαλύψει τον χρωματισμό των μοτοσυκλετών τους.

Κι όλα αυτά ενόψει των πρώτων δοκιμών στην πίστα της Σεπάνγκ, στη Μαλαισία, 3 – 5 Φεβρουαρίου, ενώ το πρωτάθλημα ξεκινά με το Grand Prix της Ταϊλάνδης, την 1η Μαρτίου.

Η ομάδα με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, αποκάλυψε μια αναθεωρημένη έκδοση των έντονων μπλε και μαύρων χρωμάτων του 2025, έχοντας προσθέσει κίτρινες πινελιές και την αμερικανική σημαία και στις δύο πλευρές της μοτοσυκλέτας.

Κι επειδή βλέπετε διαφορετικό χρωματισμό ανάμεσα στις δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας, η Trackhouse ανέφερε ότι σε 5 Grand Prix (Ταϊλάνδη, Βραζιλία, Ιταλία, Ινδονησία και Μαλαισία) θα τρέξει με χρώματα που ταιριάζουν στο χορηγό της, Gulf.

Και το 2026, η Trackhouse που πέρυσι τερμάτισε 7η, θα έχει δίδυμο οδηγών του Ραούλ Φερνάντες (νίκησε για πρώτη φορά στην Αυστραλία – 10ος στο πρωτάθλημα του 2025) και Αϊ Ογκούρα (16ος στο πρωτάθλημα), οι οποίοι θα τρέξουν με την ανανεωμένη μοτοσυκλέτα της Aprilia, με βελτιωμένο σύστημα ισχύος.