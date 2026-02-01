MotoGP: Παρουσιάστηκαν LCR Honda και Gresini

Λίγο πριν την έναρξη των κανονικών δοκιμών για το πρωτάθλημα του MotoGP, στην πίστα Σεπάνγκ, εκεί όπου είχαμε ένα τριήμερο shakedown κυρίως με εφεδρικούς οδηγούς και δοκιμαστές, δύο ακόμα ομάδες αποκάλυψαν τους χρωματισμούς τους.

Η γαλλική ομάδα θα χρησιμοποιήσει για ακόμα μια φορά διαφορετικά χρώματα για τις δύο μοτοσικλέτες της, αντί για ένα ενιαίο σχέδιο, καθώς οδεύει προς το τελευταίο έτος του τρέχοντος κύκλου κανονισμών.

Ο ένας οδηγός Ζοάν Ζαρκό θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τη βρετανική εταιρεία πετρελαίου Castrol, φέρνοντας το γνωστό κόκκινο, λευκό και πράσινο χρώμα της μάρκας στη Honda RC213V με τον αριθμό 5.

Από την άλλη, ο ρούκι, πρωταθλητής του Moto2 το 2025, Ντιόγκο Μορέιρα, θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Pro Honda, της εταιρείας λιπαντικών της ιαπωνικής μάρκας.

Η LCR είχε μια ιδιαίτερη σεζόν πέρυσι, ακόμη και όταν βελτιώθηκε η μοτοσυκλέτα RC213. Ο Ζαρκό παρέμεινε ο αναβάτης-σημείο αναφοράς για την ιαπωνική μάρκα στην αρχή της σεζόν, καταγράφοντας μάλιστα μια λαμπρή νίκη στο βροχερό γαλλικό Grand Prix. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη τόσο για τον Zarco όσο και για την LCR σε δύο χρόνια και ένα σημαντικό ορόσημο στη φάση ανοικοδόμησης της Honda.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του Γάλλου χειροτέρεψαν καθώς περνούσε η χρονιά, καθώς δυσκολευόταν να προσαρμοστεί με την αναβαθμισμένη Honda μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Παρόλα αυτά, τελείωσε τη χρονιά ως ο οδηγός της Honda με την υψηλότερη κατάταξη, στην 12η θέση, 6 βαθμούς μπροστά από τον Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα.

Εν τω μεταξύ, ο Τσάντρα μπήκε στην πρώτη 15άδα σε λίγες περιπτώσεις, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 7 βαθμούς αφού έχασε πέντε αγώνες στη μέση της σεζόν λόγω τραυματισμού.

Η ίδια η LCR τερμάτισε 10η από τις 11 ομάδες στο πρωτάθλημα, σκοράροντας 155 βαθμούς σε σύγκριση με τους 238 της εργοστασιακής Honda.

Για τον Βραζιλιάνο Μορέιρα οι προσδοκίες είναι υψηλές και στο Shakedown της Σεπάνγκ έκανε τον 6ο χρόνο με την RC213V.

Μετά και την παρουσίαση της Gresini, μόνο η εργοστασιακή Honda (HRC), απομένει να αποκαλυφθεί, και θα το κάνει αύριο Δευτέρα, πριν από τις δοκιμές στη Σεπάνγκ, 3-5 Φεβρουαρίου.

Η Gresini έτοιμη για νίκες

Γνώριμα χρώματα για την Gresini καθώς η ιταλική ομάδα, δορυφορική της Ducati, προετοιμάζεται για τις προκλήσεις της νέας σεζόν.

Η Gresini αποκάλυψε τα χρώματα των μοτοσυκλετών της στην Κουάλα Λουμπούρ και ήδη βρίσκεται στη Μαλαισία για τις δοκιμές που ξεκινούν.

Ο Άλεξ Μάρκεθ, που πέρυσι τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον αδερφό του, ήταν στην παρουσίαση μαζί με την επικεφαλής της ομάδας Νάντια Παντοβάνι, αλλά ο Φερμίν Αλντεγκέρ απουσίαζε μετά από κάταγμα στο αριστερό μηριαίο οστό κατά τη διάρκεια προπόνησης στην πίστα Ασπάρ της Βαλένθιας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η ομάδα διατήρησε τον γνωστό παστέλ-μπλε χρωματικό συνδυασμό, που συμπληρώνεται από κόκκινες και μαύρες πινελιές. Αυτό σηματοδοτεί τη συνέχεια των χρωμάτων που εισήγαγε για πρώτη φορά το 2022, όταν η ομάδα αποσχίστηκε από την Aprilia και άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη ομάδα.

Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι ο Άλεξ Μάρκεθ θα αγωνιστεί με την ίδια GP26 που θα οδηγεί και ο αδερφός του στην εργοστασιακή Ducati, όπως και ο Φραντσέσκο Μπανιάια της εργοστασιακής Ducati, αλλά και ο Φάμπιο ντι Τζιανναντόνιο της VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι, κι αυτό διότι η Ducati μοίρασε τις 4 εργοστασιακές μοτοσυκλέτες αυτή τη σεζόν.

Ο Αλντεγκέρ θα συνεχίσει με τη Ducati GP25 προδιαγραφών του 2025, που χάρισε τον τίτλο στον Μαρκ Μάρκεθ, αλλά τόσο ο Μπανιάια όσο και ο ντι Τζιανναντόνιο δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν.

Πέρυσι, τα καλά αποτελέσματα των οδηγών της, έφεραν τη Gresini στη δεύτερη θέση των ομάδων, πίσω από την εργοστασιακή Ducati, και μπροστά από την άλλη δορυφορική ομάδα VR46.