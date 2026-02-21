MotoGP: Πιο γρήγορος ο Alex Marquez στις δοκιμές της Ταϊλάνδης – Διπλή πτώση του πρωταθλητή Marc Marquez

Και πάλι τα αδέρφια Μάρκεθ φαίνεται ότι βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος MotoGP για το 2026 στην Ταϊλάνδη.

Στην ίδια πίστα σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των τελευταίων δοκιμών, με τον Αλεξ Μάρκεθ να είναι ταχύτερος με τη Ducati της Gresini (ίδιων προδιαγραφών με την περσινή του αδερφού του), δείχνοντας ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και φέτος, καθώς πέρυσι τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον αδερφό του Μαρκ.

Ο Μαρκ, σήμερα είχε τον δεύτερο χρόνο, παρά το γεγονός ότι είχε δύο πτώσεις με την εργοστασιακή Ducati, ευτυχώς χωρίς να πάθει κάτι. Θυμίζουν ότι πέρυσι ο Ισπανός είχε κατακτήσεις από νωρίς το πρωτάθλημα και δεν έτρεξε στα τελευταία Grand Prix, καθώς είχε υποβληθεί σε εγχείρηση από ατύχημα που είχε με τον Μάρκο Μπετσέκι.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη Ducati της VR46 ήταν τρίτος και ακολούθησε ο Μπετσέκι με την Aprilia. Η Honda έκανε καλή εμφάνιση με τον Ζοάν Ζαρκό της LCR και τον εργοστασιακό αναβάτη Ζοάν Μιρ να τερματίζουν πέμπτος και έβδομος αντίστοιχα – χωρισμένοι από τη Aprilia της Trackhouse του Ραούλ Φερνάντσες.

Η KTM με τον Μάβερικ Βινιάλες της Tech3 ήταν 8ος μπροστά από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

Ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati έκανε τον 10ο χρόνο. Ο Ιταλός είπε ότι το μυαλό του είναι στις δοκιμές και στον πρώτο αγώνα και σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσει με ποια ομάδα θα τρέχει του χρόνου, Aprilia ή Yamaha, με την πρώτη να είναι η κύρια υποψήφια.

Μετά τον Μπανιάια σε χρόνους ήρθαν ο Μπραντ Μπίντερ με την KTM, ο Λούκα Μαρίνι με εργοστασιακή Honda, ο Χόρχε Μαρτίν -πρωταθλητής του 2024- με την Aprilia, ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ, ο Αι Ογκούρα με την Trackhouse, o Ενεα Μπαστιανίνι με την ΚΤΜ της Tech3, ο Τζακ Μίλερ με την Pramac Yamaha, οι Φάμπιο Κουαρταράο και Αλεξ Ρινς με τις δύο εργοστασιακές Yamaha, ο Ντιόγκο Μορέιρα με Honda LCR, ο Ρασγκαντλίογλου με Pramac και ο Μικέλε Πίρο, δοκιμαστής της Ducati, που αντικαθιστά τον τραυματία Φερμίν Αλντεγκέρ στη Gresini.