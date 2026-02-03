MotoGP: Ποδαρικό με καλύτερο χρόνο στις δοκιμές της Μαλαισίας ο Marc Marquez

Αναμφίβολα ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής του 2025 στο MotoGP, και ο άνθρωπος που κατέκτησε τον τίτλο, και τον 7ο δικό του στο MotoGP.

Ο Ισπανός, μολονότι τραυματίστηκε πέρυσι τον Οκτώβριο στην Ινδονησία, σε σύγκρουση με τον Μάρκο Μπετσέκι, χάνοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς, φέτος, στο ξεκίνημα των επίσημων δοκιμών στη Μαλαισία, για το νέο πρωτάθλημα που ξεκινά από την Ταϊλάνδη την 1η Μαρτίου, έκανε με τη Ducati τον καλύτερο χρόνο.

Δεύτερο χρόνο είχε ο Φάμπιο ντι Τζιανναντόνιο με ίδια Ducati VR46, και τρίτο χρόνο με ΚΤΜ της Tech3 ο Μάβερικ Βινιάλες.

Ο Αλεξ Μάρκεθ, που πέρυσι τελείωσε το πρωτάθλημα στη 2η θέση, την πρώτη μέρα των δοκιμών με ίδια μοτοσυκλέτα με του αδερφού του, αλλά στη Gresini, ήταν τέταρτος.

Ο Μπετσέκι με την Aprilia, που από χθες έχει νέο συμβόλαιο μαζί της τουλάχιστον μέχρι το 2028, ήταν πέμπτος, μισό δευτερόλεπτο πίσω από Μαρκ Μάρκεθ και ακολούθησαν ο Λούκα Μαρίνι και ο Ζοάν Μιρ, με τις δύο εργοστασιακές Honda.

Στην 8η θέση ο Φραντσέσκο Μπανιάια, πρωταθλητής 2022-2023 με την εργοστασιακή Ducati να φέρει νέο αεροδυναμικό πακέτο.

Τον 9ο χρόνο έκανε ο Φάμπιο Κουαρταράρο με τη Yamaha, όμως είχε πτώση, έσπασε το δάκτυλό του και επιστρέφει σπίτι του, χάνοντας τις υπόλοιπες δοκιμές. Ο Γάλλος ήδη έχει υπογράψει με τη Honda για το 2027.

Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ που πηγαίνει το 2027 στη Ducati, έκανε τον 15ο χρόνο και οι δύο ρούκι, Μορέιρα (είχε πτώση χωρίς συνέπειες) της LCR Honda, και Ραζγκατλίογλου της Yamaha, είχαν 19ο και 20ό χρόνο.

Δεν έτρεξε ο Χόρχε Μαρτίν, πρωταθλητής του 2024 με την Aprilia, λόγω τραυματισμού.