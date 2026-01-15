MotoGP: Πρεμιέρες για Pramac, VR46 και Aprilia

Επίσημη πρώτη σήμερα για τρεις ιταλικές ομάδες του MotoGP, ενόψει των πρώτων δοκιμών και βέβαια του πρώτου Grand Prix την 1η Μαρτίου στην Ταϊλάνδη.

Η Pramac ήταν η πρώτη ομάδα που αποκάλυψε τα χρώματα της μοτοσυκλέτας για το 2026, σε μια ειδική εκδήλωση που έγινε στη Σιένα, στην Τοσκάνη.

Ο δορυφορικός συνεργάτης της Yamaha, η Pramac, εμφάνισε μια αναθεωρημένη έκδοση των μπλε και μοβ χρωμάτων που υιοθέτησε το 2025, όταν άλλαξε σε Yamaha και υπέγραψε συμφωνία χορηγίας με την μάρκα Alpine του Renault Group.

Παρόντες το νέο πρόσωπο, ο Τούρκος οδηγός Τόπρακ Ραζγκαντλίογλου, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike, ο οποίος θα έχει το Νο7 στη μοτοσυκλέτα του, στο ντεμπούτο του στο MotoGP, καθώς το 54 που ήθελε το έχει ήδη πάρει ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Ducati.

O Τούρκος αναβάτης θα κάνει τις πρώτες του δοκιμές στην πίστα Σεπάνγκ, 29-31 Ιανουαρίου, μαζί με τον δοκιμαστή της Yamaha, Αουγκούστο Φερνάντες.

Ο δεύτερος οδηγός, Τζακ Μίλερ, που κέρδισε τη θέση από τον Μιγκέλ Ολιβέιρα, θα κάνει τις πρώτες του δοκιμές στη Σεπάνγκ, στις 3-5 Φεβρουαρίου.

Η σεζόν του 2026 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο καμπής για την Pramac, καθώς η Yamaha παρουσιάζει μια νέα έκδοση της μοτοσυκλέτας M1 με κινητήρα V4, αφού εγκατέλειψε την ιδέα τετρακύλινδρου κινητήρα σε σειρά.

Το 2025 η Pramac με Ολιβέιρα και Μίλερ τερμάτισε τελευταία ανάμεσα σε 11 ομάδες, ενώ ο Μίλερ ήταν 17ος και ο Ολιβέιρα 20ός στη βαθμολογία των οδηγών.

Τα όνειρα της VR46

Στη Ρώμη αποκαλύφθηκε η ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, του οποίου τα αρχικά κοσμούν την ομάδα του.

Η φρεσκαρισμένη σε χρώματα, πάντα με φωσφοριζέ κίτρινο, μοτοσυκλέτα της Ducati, φέρει και μαύρο χρώμα, όπως και οι στολές των οδηγών Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Φράνκο Μορμπιντέλι, που παρέμειναν στην ομάδα.

Η VR46 θα τρέξει για άλλη μια φορά δύο διαφορετικές προδιαγραφές της Desmosedici το 2026. Ο ντι Τζιαναντόνιο θα τρέξει με την εργοστασιακή μοτοσυκλέτα, ενώ ο Μορμπιντέλι με το περσινό μοντέλο που χάρισε τον τίτλο στον Μαρκ Μάρκεθ, της εργοστασιακής Ducati.

Αυτό έγινε πρώτον επειδή κόστιζε πολλά η δεύτερη εργοστασιακή, και, δεύτερον, επειδή η δεύτερη μοτοσυκλέτα πήγε στον αδερφό του Μαρκ, Αλεξ (δεύτερος στο περσινό πρωτάθλημα), για να τρέξει με την Gresini, την άλλη δορυφορική ομάδα της Ducati.

Σημειώνω ότι όλοι οι οδηγοί με Ducati θα τρέξουν με τον περσινό κινητήρα.

Το 2025 η VR46 τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα, και οι οδηγοί της ντι Τζιαναντόνιο και Μορμπιντέλι στις θέσεις 6 και 7.

«Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να τα πάμε καλύτερα από πέρυσι», δήλωσε ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Λιοντάρι η Aprilia

Στα κεντρικά στούντιο του Sky Italy, στο Μιλάνο, η Aprilia Racing παρουσίασε επίσημα την Aprilia RS-GP26.

Η εργοστασιακή ομάδα πέρυσι τερμάτισε 5η έχοντας την ατυχία των πολλαπλών τραυματισμών του πρωταθλητή του 2024 Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω την κακή χρονιά και να επιτεθεί φέτος.

Μαζί του και ο Μάρκο Μπετσέκι που πέρυσι εντυπωσίασε με την 3η θέση.

Η μεγάλη αλλαγή για τα χρώματα της RS-GP26, τα οποία διατηρούν τα εμβληματικά χρώματα της Aprilia Racing, είναι η παρουσία του λιονταριού που αποτελεί μέρος του DNA της Aprilia Racing. Εκτός από το ότι αντιπροσωπεύει τους ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, το Leone Alato – σύμβολο της Βενετίας, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από την έδρα της Aprilia Racing στο Noale – ενσαρκώνει αξίες που αντικατοπτρίζουν πλήρως την ταυτότητα της ομάδας και των οδηγών της: δύναμη, αποφασιστικότητα και θάρρος.

Στόχος για το 2026 είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων της περασμένης σεζόν, τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο οδηγών.

Η μοτοσυκλέτα του 2026 έχει βελτιωθεί, από την αεροδυναμική μέχρι την αρχιτεκτονική του πλαισίου, τα ηλεκτρονικά και τον κινητήρα V4, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένη ανάπτυξη σε κάθε εξάρτημα που δεν περιορίζεται από τους κανονισμούς του πρωταθλήματος.

Θυμίζω ότι από το 2027 οι κινητήρες 1000 κ.εκ. θα αποτελούν παρελθόν.

«Ανυπομονώ να ξεκινήσω και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αν και δεν σταματήσαμε ποτέ πραγματικά. Έχω μεγάλο κίνητρο και ανυπομονώ να διασκεδάσω», είπε ο Μπετσέκι, ενώ ο Μαρτίν επισήμανε ότι «Αυτή θα είναι μια χρονιά που θέλω να επιστρέψω στη μάχη για τις κορυφαίες θέσεις και στις νίκες. Μόλις βρεθώ στο 100% της φυσικής μου κατάστασης, θα είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε».