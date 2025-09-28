MotoGP: Σε video οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου από τον Marc Marquez

Ο Μαρκ Μάρκεθ έγραψε ιστορία σήμερα στο MotoGP, κερδίζοντας τον 7ο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία και μάλιστα 5 αγώνες πριν το φινάλε της χρονιάς.

O 32χρονος Ισπανός έφτασε τους 7 τίτλους του Βαλεντίνο Ρόσι και αν καταφέρει να πάρει έναν ακόμα τίτλο στο MotoGP, θα φτάσει τον Τζιάκομο Αγκοστίνι που έχει 8 και είναι ο ρέκορντμαν.

Για τον οδηγό της εργοστασιακής Ducati, ήταν ο 9ος τίτλος στις μοτοσυκλέτες.

Σήμερα ήταν μια σπουδαία μέρα για τον Μαρκ, καθώς μπορεί να μην νίκησε και να κέρδισε ο ομόσταβλός του Φραντσέσκο Μπανιάια, όπως και χθες που πάλι είχαμε τον ίδιο τερματισμό στο Sprint, ωστόσο η συγκομιδή βαθμών ήταν τέτοια που ο αδερφός του Αλεξ, που είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα, ό,τι κι αν συμβεί στους 5 επόμενους αγώνες δεν τον φτάνει με τίποτα, γι’ αυτό και κατέκτησε πρόωρα τον τίτλο.

Αμέσως μετά τον τερματισμό του είχαν επιφυλάξει εκπλήξεις. Με το σλόγκαν «MORE THAN A NUMBER» σε ένα led wall, στήθηκε μπροστά δακρυσμένος για να δει ένα σύντομο βίντεο από την παιδική του ηλικία, το ξεκίνημα στους αγώνες μοτοσυκλέτας, νίκες, τραυματισμούς, χειρουργεία, γυμναστήρια για αποκατάσταση και πανηγυρισμούς με τίτλους.

Προφανώς ότι έχει κατακτήσει είναι παραπάνω από ένας αριθμός, όπως το 93 που έχει στη μοτοσυκλέτα του.

Πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Μαρκ Μάρκεθ, καθώς διέλυσε τα πάντα και τους πάντες φέτος, κερδίζοντας παντού από την αρχή του πρωταθλήματος, τόσο στους αγώνες Sprint του Σαββάτου (14 νίκες σε 17 Sprint) όσο και στα Grand Prix της Κυριακής (11 νίκες σε 17 Grand Prix).

Ήταν και είναι -διότι δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα- μια ονειρεμένη χρονιά για τον Μαρκ, καθώς τέτοια επιστροφή σε τίτλους δεν έχει ξαναγίνει.

Είχε να πάρει τίτλο από το 2019, έχοντας κατακτήσει τίτλους τις χρονιές: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 και 2019, όλους με Honda και τώρα, το 2025, με τη Ducati.

Η επιστροφή συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ είχε πτώσεις με τη Honda, τραυματισμούς και χειρουργεία, δεν το έβαλε κάτω. Άφησε τα πολλά λεφτά της ιαπωνικής ομάδας, που δεν μπορούσε να του δώσει κάτι παραπάνω, σε απόδοση μοτοσυκλέτας, πήγε για μια χρονιά χωρίς χρήματα στη Gresini με Ducati, έμαθε τη μοτοσυκλέτα και όταν η εργοστασιακή Ducati του εμπιστεύτηκε τη μία κόκκινη μοτοσυκλέτα ως παρτενέρ του Φραντσέσκο Μπανιάια, που είχε πάρει τα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα (2023-2024), έδειξε αμέσως τι μπορεί να κάνει συντρίβοντας τους αντιπάλους του.

Όμως, επειδή η χρονιά δεν τελείωσε, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στους εναπομείναντες 5 αγώνες, κι αν θα διευρύνει νίκες και διαφορά στο πρωτάθλημα.