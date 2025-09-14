MotoGP: Στη μάχη για δύο στο Μιζάνο κέρδισε ο Marc Marquez με Ducati

Στον 16ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP, από τους 22 της σεζόν, ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati πήρε μια σπουδαία νίκη, αποδεικνύοντας ότι η φετινή χρονιά του ανήκει απόλυτα.

Μολονότι ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia είχε την pole position και οδήγηση τον αγώνα για 12 από τους 27 γύρους, εντούτοις ένα λάθος του στην 8η στροφή της πίστα του Μιζάνο, στο Σαν Μαρίνο, έδωσε τη δυνατότητα στον Ισπανό πολυπρωταθλητή να περάσει και να κερδίσει σχετικά άνετα.

Ισως να είχε κερδίσει και χθες στον αγώνα Sprint των 13 γύρων, αν δεν είχε πτώση, μόλις έναν γύρο αφότου είχε περάσει τον Μπετσέκι.

Για τον Μαρκ Μάρκεθ ήταν η 11η φετινή του νίκη σε Grand Prix, η 73η στη μεγάλη κατηγορία που τώρα ονομάζεται MotoGP, ενώ έχει 99 νίκες σε όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλέτας.

Η Ducati κέρδισε ουσιαστικά στην έδρα της Aprilia, που είχε τον δεύτερο οδηγό της και περσινό πρωταθλητή Χόρχε Μαρτίν, να μένει πολύ πίσω με δύο ποινές μεγάλου γύρου, ενώ πριν την εκκίνηση άλλαξε και μοτοσυκλέτα.

Τρίτος, ανήμπορος να παρακολουθήσει τους δύο πρώτους, ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, ο οποίος ξεκίνησε δεύτερος αλλά όπως και χθες τον πέρασε ο μεγάλος αδερφός του στην πρώτη στροφή.

Εκτός βάθρου οι δύο Ducati της VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι, Μορμπιντέλι και ντι Τζιαναντόνιο.

Πτώση για 4 αναβάτες, μεταξύ των οποίων και ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati. Ο Ιταλός, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κάνει πολύ άσχημες εμφανίσεις.

Τώρα, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάρει με μαθηματικό τρόπο τον τίτλο, πρόωρα, στον επόμενο αγώνα στην Ιαπωνία και θα περιμένει μέχρι την Ινδονησία στις 5 Οκτωβρίου να πανηγυρίσει.

Η Ducati, ήδη έχει στεφθεί πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές.

Ραντεβού στην Ιαπωνία για Sprint στις 27 και Grand Prix στις 28 Σεπτεμβρίου.