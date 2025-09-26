MotoGP: Στην Ιαπωνία ίσως κριθεί ο φετινός τίτλος, πρόωρα

Η πρώτη ημέρα δοκιμών στο Mobility Resort Motegi Circuit της Ιαπωνίας, για τον 17ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP, επιφύλασσε ένα αποτέλεσμα που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να πανηγυρίσει πρόωρα τον φετινό τίτλο ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati.

Κι αυτό επειδή από τη μια ο ίδιος προκρίθηκε απευθείας στο Q2 -με τρίτο χρόνο- για να διεκδικήσει αύριο την pole position τόσο για τον αγώνα Sprint, επίσης αύριο, όσο και για το Grand Prix της Κυριακής, και από την άλλη, ο αδερφός του Αλεξ, είχε πτώση με τη Ducati της Gresini, δεν προκρίθηκε απευθείας στο Q2 και θα είναι στο Q1 με τον 15ο χρόνο.

Οπότε, επειδή ο Αλεξ έχει μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο αδερφό του, αν ο Μαρκ πάρει αρκετά περισσότερους βαθμούς συνολικά, Σάββατο και Κυριακή, τότε χρίζεται αυτομάτως πρωταθλητής για φέτος.

Ο Μάρκο Μπετσέκι πήγε εξαιρετικά με την εργοστασιακή Aprilia, έχοντας τον πρώτο χρόνο στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο σκέλος έπεσε στα πρώτα λεπτά στην στροφή 1, και στη συνέχεια είχε μια δεύτερη πτώση στην στροφή 5 περίπου 15 λεπτά πριν από το τέλος της διαδικασίας, ενώ οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσικλέτα του! Παρά ταύτα, στο δεύτερο σκέλος ήταν ταχύτερος περνώντας απευθείας στο Q2.

Ωστόσο, μετά από ένα δυνατό FP1, όπου τερμάτισε δεύτερος, ο Χόρχε Μαρτίν, με την άλλη Aprilia, περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, υπέστη δύο πτώσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι οποίες δεν τον άφησαν να βελτιώσει τους χρόνους του. Ο Μαρτίν τερμάτισε τη δοκιμασία στην δέκατη τρίτη θέση και θα πρέπει να συμμετάσχει στο Q1 το Σάββατο.

Αύριο, λοιπόν, τα σπουδαία για να δούμε τις θέσεις στο γκριντ του Sprint και του MotoGP της Κυριακής και φυσικά περιμένουμε να δούμε αν ο Μαρκ Μάρκεθ θα πανηγυρίσει ιαπωνικά!