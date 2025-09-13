MotoGP: Στην πίστα η νέα Yamaha YZR-M1 με κινητήρα V4

Στο Μιζάνο, στο Σαν Μαρίνο, τα βλέμματα για τον 16ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Πέραν του σημαντικού του γεγονότος, έχουμε και την Yamaha, η οποία θα βάλει στην πίστα την πολυαναμενόμενη μοτοσυκλέτα με κινητήρα V4, την οποία θα χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα του 2026.

Ο επίσημος αναβάτης δοκιμών της Yamaha, Αουγκούστο Φερνάντες θα τρέξει στον αγώνα με τη νέα μοτοσυκλέτα που φέρει τα μπλε εταιρικά χρώματα της Yamaha, έχοντας πάρει για τον σκοπό αυτό wild card. Ο ίδιος ήδη έχει οδηγήσει τη νέα μοτοσυκλέτα σε διάφορες ιδιωτικές δοκιμές της Yamaha, μία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Μιζάνο.

Τώρα, σε αυτή τη δοκιμή, θα εξαχθούν συμπεράσματα σε περιβάλλον αγώνα, καθώς θα συλλεχθούν πολύτιμα δεδομένα.

Πάντως, με τις φετινές μοτοσυκλέτες θα τρέξουν στον αγώνα οι Φάμπιο Κουαρταράρο και Αλεξ Ρινς, οι οποίοι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου θα δοκιμάσουν και τη νέα μοτοσυκλέτα V4.