MotoGP: Στην pole position για το σημερινό Sprint στο Μιζάνο ο Marco Bezzecchi με Aprilia

Μεγάλη μάχη έγινε σήμερα για την pole position του Sprint, για τον 16ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Στην πίστα του Μιζάνο, στο Σαν Μαρίνο, ο Μάρκο Μπετσέκι που πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις τελευταία, με ην Aprilia στην έδρα της, κατάφερε να κάνει την τελευταία στιγμή τον καλύτερο χρόνο, παίρνοντας τη μπουκιά από το στόμα του Αλεξ Μάρκεθ.

Αυτή ήταν η δεύτερη pole position του Μπετσέκι φέτος, μετά το βρετανικό Grand Prix τον Μάιο.

Από την άλλη, ο Ισπανός αναβάτης που κέρδισε την περασμένη Κυριακή με τη Ducati της Gresini στη Βαρκελώνη, θέλει να επαναλάβει τον θρίαμβο, όμως θα έχει σκληρό ανταγωνισμό.

Ο Φάμπιο Κουαρταράρο με τη Yamaha θα ξεκινήσει τρίτος, ενώ ο βέβαιος πρωταθλητής (θα πάρει πρόωρα τον τίτλο) Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, θα είναι τέταρτος στο γκριντ.

Το δίδυμο της VR46, Φράνκο Μορμπιντέλι και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο θα είναι στην πέμπτη και έβδομη θέση αντίστοιχα, έχοντας ανάμεσά τους τον Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή Honda.

Από την όγδοη θέση θα ξεκινήσει ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati, ενώ ο Πέδρο Ακόστα απογοήτευσε με την ΚΤΜ στην ένατη θέση, μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ με την άλλη Ducati της Gresini και τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη Aprilia.

Δεν θα αγωνιστεί στο Sprint ο ομόσταβλος του Μαρίνι, Ζοάν Μιρ, έχοντας πόνο στον αυχένα μετά την πτώση του στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Πάντως, αν θελήσει να τρέξει στο Grand Prix της Κυριακής θα εκκινήσει 12ος.

Ο Αουγκούστο Φερνάντες με τη Yamaha M1 με κινητήρα V4, που έχει πάρει wild card και δοκιμάζει τη νέα μοτοσυκλέτα, θα είναι 22ος.

Σήμερα, στις 4 το απόγευμα ο αγώνας Sprint στο Μιζάνο.