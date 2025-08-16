Συμβαίνει τώρα:
MotoGP: Στην pole position για το Sprint και το Grand Prix της Αυστρίας ο Marco Bezzecchi με Aprilia

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη σύνθεση του grid σήμερα και αύριο με τον Marc Marquez να έχει πτώση και να ξεκινά τέταρτος
Austrian Grand Prix motoGP Marquez crash
Η πτώση του Μαρκ Μάρκες κόστισε ίσως την pole position
Δημήτρης Μπαλής

Η άνοδος του Marco Bezzecchi, του αναβάτη της Aprilia στο MotoGP, μετά τη νίκη του στην Αγγλία, στις 25 Μαϊου, επιβεβαιώνεται συνεχώς.

Πριν από λίγο με τον καλύτερο χρόνο που έκανε στην Αυστρία, θα έχει την pole position τόσο για τον αγώνα Sprint που ξεκινά στις 4 σήμερα Σάββατο, όσο και για το αυριανό Grand Prix, που ξεκινά στις 3 το μεσημέρι.

 

 
 
 
 
 
Ο Ιταλός αναβάτης ήταν πολύ δυνατός και σε συνδυασμό με την πτώση που είχε ο επικεφαλής του πρωταθλήματος Marc Marquez με την εργοστασιακή Ducati, θα έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει πρώτος και να μπορεί να διεκδικήσει καλύτερα τη νίκη.

 

 
 
 
 
 
Ο Μαρκ Μάρκες θα είναι τέταρτος στο γκριντ, και στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ενώ δεύτερος ξεκινά ο Αλεξ Μάρκες και τρίτος ο ομόσταβλός του Μαρκ στη Ducati, Φραντσέσκο Μπανιάια.

Ο αναβάτης της Tech3 KTM, Ενεα Μπαστιανίνι θα είναι 5ος, με τον Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Ducati να ακολουθεί και τον Πέδρο Ακόστα της KTM να έπεται.

Δεν θα συμμετάσχει σε Sprint και Grand Prix ο Μάβερικ Βινιάλες της Tech3 KTM λόγω πόνου στον ώμο.

 

 
 
 
 
 
Σε λίγη ώρα περιμένουμε πολύ θέαμα.

