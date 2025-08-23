MotoGP: Στην pole position στο oυγγρικό Grand Prix o Marc Marquez

Στην ολοκαίνουργια πίστα της Ουγγαρίας, περίπου 75 χλμ. μακριά από τη Βουδαπέστη, και που πολλοί αναβάτες τη χαρακτήρισαν σαν πίστα καρτ, ο Μαρκ Μάρκες πήρε την pole position τόσο για τον αγώνα Sprint που θα ξεκινήσει σήμερα στις 16:00, όσο και για το αυριανό Grand Prix, στον 14ο αγώνα του MotoGP για φέτος.

Ο Πέδρο Ακόστα είχε πτώση με την εργοστασιακή KTM στην αρχή των κατατακτήριων δοκιμαστικών, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να διεκδικήσει την πρώτη θέση, ενώ και πάλι ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia έδειξε σε ετοιμότητα με τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος ξεκινά, από την πρώτη σειρά, ο Φάμπιο ντ Τζιαναντόνιο με τη VR46 Ducati.

Ο ομόσταβλος του Μάρκ Μάρκες στην εργοστασιακή Ducati, Φραντσέσκο Μπανιάια, είχε και πάλι προβλήματα με τη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα ο τρίτος του πρωταθλήματος να ξεκινά μόλις 13ος. Μια θέση πιο κάτω βρίσκεται ο Αλεξ Μάρκες, δεύτερος στο πρωτάθλημα με τη Gresini Ducati. Είχε τον 11ο χρόνο, αλλά πήρε ποινή τριών θέσεων λόγω εμπόδισης άλλου αναβάτη στις δοκιμές της Παρασκευής.

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν, που επέστρεψε στους τελευταίους αγώνες, μετά από πολλές απουσίες, θα ξεκινήσει 16ος με την Aprilia.

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ενεα Μπαστιανίνι με την KTM της Tech 3, ενώ με τη δεύτερη VR46, ο Φράνκο Μορμπιντέλι θα είναι 5ος, έχοντας πλάι του στη δεύτερη σειρά το Φάμπιο Κουαρταράρο με την εργοστασιακή Yamaha. Ο Ακόστα με την άλλη εργοστασιακή ΚΤΜ είναι 7ος, και ακολουθείται από Αλντεγκέρ με Gresini, ενώ Μαρίνι και Μιρ με τις δύο εργοστασιακές Honda κλείνουν τη δεκάδα.

Σε λίγο περιμένουμε θέαμα.