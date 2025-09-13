MotoGP: Θρίαμβος Aprilia και Bezzecchi στο Μιζάνο

Για πρώτη φορά φέτος έσπασε η παντοκρατορία της Ducati σε αγώνα Sprint του MotoGP.

Στην πίστα του Μιζάνο, στο Σαν Μαρίνο, ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά σε Sprint φέτος, κι αυτή η νίκη ήταν και η πρώτη μιας άλλης μάρκας, εκτός από τη Ducati, που κερδίζει φέτος σε αγώνα Sprint.

Και είναι αλήθεια ότι στα 15 προηγούμενα Sprint μέχρι τώρα, ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati είχε 14 νίκες και μία ο αδερφός του Αλεξ με τη Ducati της Gresini.

Ο Μάρκο Μπετσέκι, ο οποίος έχει κερδίσει ένα Grand Prix φέτος στη Μ. Βρετανία, ήθελε όσο τίποτα άλλο να κερδίσει σήμερα.

Ξεκινώντας από την pole position κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από την πίεση του Αλεξ Μάρκεθ, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ μπόρεσε να περάσει αμέσως τον μικρό του αδερφό, από την 4η θέση που ξεκίνησε.

Ο Μπετσέκι κρατούσε τα ηνία μέχρι τον 6ο γύρο, όταν ένα μικρό λάθος στα φρένα, έφερε πιο κοντά του τον Μαρκ, ο οποίος τον πέρασε.

Κι ενώ ο Μαρκ βρισκόταν μπροστά, στον 7ο γύρο, σε μια αριστερή στροφή και χωρίς πίεση έχασε τον έλεγχο της Ducati και έπεσε με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το αυριανό αποτέλεσμα, δεν θα μπορέσει να πάρει πρόωρα τον τίτλο στην Ιαπωνία, στον επόμενο αγώνα και ίσως αυτό συμβεί στην Ινδονησία στις 5 Οκτωβρίου.

Η πτώση του Μαρκ έφερε ξανά επικεφαλής τον Μάρκο Μπετσέκι, ο οποίος κράτησε πίσω του τον Αλεξ Μάρκεθ για να φτάσει στη σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα της Aprilia.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati της VR46, ο οποίος επικράτησε του ομόσταβλού του Φράνκο Μορμπιντέλι.

Ο Πέδρο Ακόστα κράτησε την 5η θέση με την ΚΤΜ παρά το γεγονός ότι πιέστηκε πολύ από τον Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati της Gresini.

Η πτώση του Μαρκ Μάρκεθ αλλά και του Φάμπιο Κουαρταράρο με τη Yamaha, νωρίς στο Sprint, έφερε στην 7η θέση τον Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή Honda, ενώ 8ος ήταν ο περσινός πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν με την άλλη εργοστασιακή Aprilia.

Πτώση είχε και ο Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ, ενώ ο Αουγκούστο Φερνάντες που δοκιμάζει τη Yamaha του 2026 με μοτέρ V4, τερμάτισε 18ος.

Αύριο το μεγάλο Grand Prix με ίδιες θέσεις στην εκκίνηση και θα δούμε αν η Aprilia μπορεί να κάνει το 2 στα 2 σε ένα Σαββατοκύριακο.