MotoGP: Θρίαμβος της Aprilia με 1-2 στο Όστιν

Κυριάρχησε η Aprilia στο Grand Prix του Όστιν στο Τέξας, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, στον τρίτο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Ο Μάρκο Μπετσέκι έχει το απόλυτο φέτος, καθώς κέρδισε και τους τρεις αγώνες: Ταϊλάνδη, Βραζιλία και τώρα ΗΠΑ, ενώ έγινε ο 3ος στην ιστορία του MotoGP, που έχει 5 σερί νίκες, βάζοντας και τις δύο περσινές στο τέλος.

Δεύτερος στον αγώνα τερμάτισε ο εξαιρετικός Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη Aprilia, ξεκινώντας από την 7η θέση. Από την ίδια θέση χθες, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα Sprint των 10 γύρων.

Τρίτος τερμάτισε ο Πέδρο Ακόστα με ΚΤΜ, οδηγώντας πολύ καλά και επιβεβαιώνοντας γιατί τον επίλεξε η εργοστασιακή Ducati να τον έχει το 2027 μαζί με τον Μαρκ Μάρκεθ.

Το φιλμ του αγώνα των 20 γύρων

Από την εκκίνηση, ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ από δεύτερος πέρασε μπροστά, ακολουθούμενος από τον Μάρκο Μπετσέκι με τη μία Aprilia, ξεκινώντας 4ος με ποινή 2 θέσεων (από το ατύχημα με τον Μαρκ Μάρκεθ στα δοκιμαστικά), και τον Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη Aprilia, νικητή του χθεσινού Sprint.

Στον 2ο γύρο από τους 20 ο Μπετσέκι πέρασε μπροστά από τον Ακόστα έχοντας μια μικρή σύγκρουση μεταξύ τους, ενώ ο Ακόστα άντεχε στην πίεση του Μαρτίν και αυτοί οι τρεις αναβάτες ξεμάκρυναν λίγο από τους υπόλοιπους, με 4ο τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο που είχε την pole position με τη Ducati της VR46.

Ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati στην 5η θέση, μπροστά από τον Ζοάν Μιρ με την εργοστασιακή Honda, και τον Μαρκ Μάρκεθ με την άλλη εργοστασιακή Ducati να ακολουθεί, αλλά με ποινή «μεγάλου γύρου» που εξέτισε στον 5ο γύρο, βρέθηκε 11ος. Ο περσινός πρωταθλητής από την αρχή της χρονιάς αναφέρει ότι η μοτοσυκλέτα φέτος δεν είναι το ίδιο καλή με πέρυσι.

Στον 6ο γύρο έπεσε ο Μιρ και εγκατέλειψε. Στον 7ο γύρο ο Μαρτίν πίεζε τον Ακόστα και παραλίγο να πέσει. Εχασε χρόνο και τον πλησίασε ο ντι Τζιαναντόνιο.

Στον 14ο γύρο ο Μαρτίν πέρασε τον Ακόστα και στον 16ο εγκατέλειψε ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse βαμμένη στα χρώματα των ΗΠΑ. Ο Ιάπωνας ήταν τρομερός, είχε φτάσει από τη 10η θέση στην 5η, είχε και τον καλύτερο χρόνο με ρεκόρ πίστας στο Όστιν.

Πίσω γινόταν χαμός, μεταξύ Μπανίαια, Μάρκεθ και Μπαστιανίνι, με κερδισμένο τον Μάρκεθ.

Ο Μαρτίν, βλέποντας ότι δεν του φτάνει ο χρόνος να πλησιάσει τον ομόσταβλό του Μπετσέκι, αρκέστηκε στη δεύτερη, με τον Ακόστα στην 3η θέση.

Εκτός βάθρου οι: ντι Τζιαναντόνιο, Μαρκ Μάρκεθ, Μπαστιανίνι με ΚΤΜ της Tech3, Αλεξ Μάρκεθ με Ducati Gresini, Φερνάντσες με Aprilia Trackhouse, Μαρίνι με Honda, Μπανιάια, Αλντεγκέρ με Ducati Gresini, Μπίντερ με ΚΤΜ, Μορέιρα με Honda LCR, Μορμπιντέλι με VR46 Ducati, Ραζγκατλίογκου με Pramac Yamaha, Μίλερ με Pramac Yamaha, Κουαρταράρο με Yamaha, και Ρινς με Honda.

Τερμάτισαν 18 από τους 21 αναβάτες.

Βαθμολογία οδηγών: Μπετσέκι 81, Μαρτίν 77, Ακόστα 60, ντι Τζιαναντόνιο 50, Μαρκ Μάρκεθ 45.

Βαθμολογία ομάδων: Aprilia 113, Trackhouse Aprilia 69, KTM 57, Ducati 53, VR46 Ducati 49.

Επόμενος αγώνας στη Χερέθ της Ισπανίας στις 24 Απριλίου, καθώς ο αγώνας του Κατάρ, που είχε σειρά, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μεταφέρθηκε για τις 4 Νοεμβρίου.