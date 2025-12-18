Driveit

MotoGP: Τη μοτοσυκλέτα του 2027 δοκιμάζει η Honda

Ντεμπούτο στην πίστα της Σεπάνγκ με πρωτότυπη μοτοσυκλέτα
honda-moto-gp
Δημήτρης Μπαλής

Με στόχο να επανέλθει στην κορυφή του MotoGP, η Honda μπορεί να ετοιμάζεται πυρετωδώς για το 2026, ωστόσο ετοιμάζεται και για το 2027, δοκιμάζοντας μάλιστα τη νέα μοτοσυκλέτα.

Στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας, η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε ένα πρωτότυπο μοντέλο, το οποίο θα φορά ελαστικά Pirelli, καθώς η ιταλική μάρκα παίρνει τη θέση της Michelin στο MotoGP, ως αποκλειστικός προμηθευτής. Μάλιστα, τις δοκιμές έκανε ο πρώην αναβάτης της LCR, Τακαάκι Νακαγκάμι.

Η Honda θα είναι η δεύτερη κατασκευάστρια εταιρεία, μετά την KTM, η οποία παρουσίασε το νέο της κινητήρα 850 κ.εκ. στη Χερέθ, στις αρχές Δεκεμβρίου.  

Σημειώνω ότι το MotoGP από το 2027 μεταβαίνει σε κινητήρες 850 κ.εκ., μειώνοντας την αεροδυναμική και καταργώντας τις συσκευές ύψους οδήγησης ως μέρος ενός ολοκαίνουργιου συνόλου κανονισμών.

