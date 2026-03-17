MotoGP: Το Grand Prix του Κατάρ μεταφέρθηκε τον Νοέμβριο

Το ερχόμενο τριήμερο έχουμε τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς του MotoGP στη Βραζιλία, μετά την Ταϊλάνδη, ωστόσο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στον Αραβικό Κόλπο, έχουμε αλλαγές στο πρωτάθλημα.

Κι ενώ η Formula 1 ακύρωσε τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, το MotoGP απλά μετέφερε το Grand Prix του Κατάρ, από τις 12 Απριλίου, στις 8 Νοεμβρίου.

Τούτων δοθέντων θα έχουμε τέσσερις αγώνες τον Νοέμβριο, και για να χωρέσουν όλοι στο καλεντάρι, μεταφέρθηκαν κατά μια εβδομάδα και οι αγώνες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με το Grand Prix της Βαλένθιας.

Κι όλα δείχνουν ότι οι δοκιμές με τις νέες μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ. για το πρωτάθλημα του 2027, μάλλον θα διεξαχθούν την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου.