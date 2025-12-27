MotoGP: Χρονιά – ορόσημο το 2025 με ρεκόρ εντός και εκτός πίστας

Με 22 αγώνες σε 18 χώρες σε 5 ηπείρους, το MotoGP παρουσίασε το μεγαλύτερο καλεντάρι του μέχρι σήμερα.

Οι οπαδοί είδαν 5 παγκόσμιους πρωταθλητές να παρατάσσονται στην εκκίνηση, 10 από τις 11 ομάδες να σημειώνουν θέσεις στο βάθρο και μια από τις μεγαλύτερες επιστροφές, με τον Μαρκ Μάρκεθ να ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Ducati.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα αξιοσημείωτα του 2025 καταγράφεται η αύξηση των οπαδών του σπορ παγκοσμίως, που έφτασε στα 632 εκατομμύρια (+12% σε σχέση με το 2024), ενώ τα Σαββατοκύριακα φιλοξένησαν πάνω από 3,6 εκατομμύρια θεατές, αριθμό – ρεκόρ.

Η σεζόν κατέρριψε 9 ρεκόρ προσέλευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστορικού ρεκόρ 311.797 θεατών στο Le Mans τον Μάιο – καθιστώντας το γαλλικό GP τον αγώνα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία του MotoGP.

Το τηλεοπτικό κοινό αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 9% -κατά μέσο όρο- σε κάθε Grand Prix – με την τηλεθέαση των Sprint να αυξάνεται επίσης κατά 26%, σε σύγκριση με το 2024. Εν τω μεταξύ, η ψηφιακή παρουσία του MotoGP συνέχισε να αυξάνεται, με τους ακολούθους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλληλεπίδραση σε αυτά τα κανάλια αυξήθηκε στο 61%, με τους οπαδούς να καταναλώνουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο λεπτά δράσης στο επίσημο κανάλι του MotoGP, στο YouTube.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι περισσότεροι από τους μισούς οπαδούς και τους ακολούθους του MotoGP είναι κάτω των 35 ετών, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη έλξη του αθλήματος στη νέα γενιά. Αυτή η νεανική δημογραφική ομάδα, τοποθετεί το MotoGP ως ένα από τα πιο δυναμικά αθλήματα στον κόσμο και μελλοντικά.

Η σεζόν του 2026 θα ξεκινήσει από την Ταϊλάνδη στο Chang International Circuit, 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου. Θα έχουμε νέους οδηγούς, όπως τον Τούρκο πρωταθλητή στα Superbikes, Τόπρακ Ραζγκατίογλου με την Pramac Ducati και τον Βραζιλιάνο πρωταθλητή 2025 στο Moto2, Ντιόγκο Μορέιρα, με τη Honda LCR.