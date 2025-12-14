Νέα εποχή για τη Maxus στην Ελλάδα – Οδηγούμε το pick-up T60 MAX

Η SAIC Maxus αποτελεί τον εξειδικευμένο κλάδο της SAIC Motor στην παραγωγή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, έχοντας σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα σε παγκόσμιες πωλήσεις.

Στην Ελλάδα, η Maxus μέσω της συνεργασίας της Automotive Solutions και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, προσφέρει μία πλήρη γκάμα ελαφρών επαγγελματικών αμιγώς ηλεκτρικών και diesel οχημάτων, τα οποία και γνωρίσαμε από κοντά.

Πιο συγκεκριμένα, η Automotive Solutions αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση της Maxus στη χώρα μας, ενώ ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι ο αποκλειστικός διανομέας και υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο και Καβάλα, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν δημιουργηθεί 16 μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Καλύπτοντας κάθε κατηγορία χωρητικότητας και κάθε επαγγελματικό σενάριο χρήσης παρουσιάστηκαν τα αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά μοντέλα eDeliver 3, eDeliver 5, eDeliver 7 και eDeliver 9, καθώς και οι πετρελαιοκίνητες εκδόσεις Deliver 7 και Deliver 9, όπως και το pick-up T60 MAX, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη νέα εποχή της Maxus στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός του Τ60 MAX, η Maxus προγραμματίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2026 να λανσάρει στην Ελλάδα και ένα ηλεκτρικό pick-up μοντέλο, το Maxus eTerron 9 με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 442 ίππων και 700 Nm ροπής και μπαταρία χωρητικότητας 102kWh.

Με κορυφαίο ωφέλιμο φορτίο στην εκάστοτε κατηγορία, υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, μεγάλη αυτονομία, σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, αλλά και λειτουργικές και εργονομικές καμπίνες, τα οχήματα της Maxus είναι από τα πιο σύγχρονα και αποδοτικά «εργαλεία» δουλειάς για τον κάθε επαγγελματία που θέλει να κάνει εύκολη την καθημερινότητά του, ενώ απευθύνονται και σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, εταιρείες logistics, τεχνικά συνεργεία, δημοτικές υπηρεσίες, κ.ά.

Έτσι, με κοινή φιλοσοφία, αλλά με ξεχωριστές δυνατότητες και χαρακτηριστικά, αναλόγως την κατηγορία μεγέθους, ο στόλος των οχημάτων της Maxus καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες του επαγγελματία που δε συμβιβάζεται με μέτριες λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε εκτεταμένη αναφορά στην επένδυση της Maxus στη βιώσιμη κινητικότητα και στην τεχνολογία χαμηλών εκπομπών, καθώς προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Σημαντικό είναι πως η δέσμευση της Maxus επεκτείνεται και στα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες, τα οποία είναι συμβατά με ανανεώσιμα καύσιμα τύπου HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) και XTL (Power-to-Liquid Fuels), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN 15940, τα οποία παράγονται από ανανεώσιμες πηγές.

Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO₂ στον κύκλο ζωής έως και 90%, χωρίς να απαιτείται καμία τεχνική επέμβαση στον κινητήρα ή στο σύστημα τροφοδοσίας.

Η συμβατότητα αφορά το T60 MAX, καθώς και τα μοντέλα Deliver 7, Deliver 9, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ταυτόχρονα να διατηρήσουν την απόδοση, την αξιοπιστία και το χαμηλό λειτουργικό κόστος της τεχνολογίας diesel.

Maxus T60 MAX

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το ολοκαίνουριο T60 MAX, ένα πετρελαιοκίνητο διπλοκάμπινο τεχνολογικά προηγμένο pick-up για όλες τις χρήσεις, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και με πολλές δυνατότητες σε πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ είναι άκρως ανταγωνιστικό στην κατηγορία του με ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών και μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου καρότσας 1.050 κιλών.

Το νέο T60 MΑΧ έχει μήκος 5,39 μ., πλάτος 1,96 μ., και ύψος 1,87 μ., ενώ το μεταξόνιο των 3,1 μ. προσφέρει ευρυχωρία. Οι διαστάσεις της καρότσας του είναι 1.485×1.510×530 χλστ.

Η εξωτερική του εμφάνιση είναι μοντέρνα και εντυπωσιακή με την κάθετη μάσκα Energy Matrix να κλέβει τις εντυπώσεις, όπως και τα φωτιστικά σώματα split LED. Οι φουσκωμένοι θόλοι, οι μεγάλες ζάντες και τα πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος δείχνουν τις off-road διαθέσεις και δυνατότητες του T60 MAX, ενώ η πόρτα της καρότσας διαθέτει υποβοήθηση ανύψωσης για την πιο εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.

Η καμπίνα του διπλοκάμπινου της Maxus θα μπορούσε να θυμίζει SUV, αφού είναι άνετη, σύγχρονη και digital. Δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών επεκτείνονται κατά μήκος του ταμπλό και κυριαρχούν στο εσωτερικό. Η μία οθόνη πίσω από το τιμόνι έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό, ενώ η έτερη οθόνη φιλοξενεί το σύστημα πολυμέσων, το οποίο υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay. Σημειώστε πως η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες του pick-up, π.χ. έλεγχος κλιματισμού βοηθούν στη λειτουργικότητα.

Στις ανέσεις ενός σύγχρονου οχήματος, σημειώστε και τη θέση επαγωγικής φόρτισης για smart phone, ενώ οι διάφορες θήκες για τα μικροαντικείμενα ενισχύουν και την πρακτικότητα της καμπίνας.

Στην κεντρική κονσόλα συναντάμε και τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής του συστήματος τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner, το οποίο διαθέτει τέσσερις λειτουργίες: 2H, Auto, 4H και 4L, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρθει σε κάθε συνθήκη.

Κάτω από το καπό του Maxus T60 MAX συναντάμε έναν diesel bi-turbo κινητήρα 2,0 λίτρων απόδοσης 215 ίππων και 500 Nm ροπής, εξελιγμένος από τη Saic Motors. Το εν λόγω σύνολο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων της ZF.

Στο δρόμο και εκτός δρόμου

Στη σύντομη, αλλά ουσιαστική συμβίωσή μας με το Maxus T60 MAX, διαπιστώσαμε ότι είναι πολιτισμένο και άνετο στην άσφαλτο για τα δεδομένα της κατηγορίας των pick-up και πολύ ικανό στις εκτός δρόμου διαδρομές.

Το περιβάλλον της καμπίνας εν γένει δίνει την αίσθηση ότι είσαι μέσα σε SUV, κάτι που αναβαθμίζει αυτόματα την καθημερινότητα των επαγγελματιών που θα το χρησιμοποιούν για τα δρομολόγιά τους και τις μεταφορές του εξοπλισμού της εργασίας τους, ενώ εύκολα μπορούν να μετακινηθούν και για ταξίδια και λόγους αναψυχής. Στην Αττική Οδό και στον επαρχιακό δρόμο από και προς Μαρκόπουλο, κινηθήκαμε με την επιλογή 2H και Auto.

Μόνο ο ήχος από τον κινητήρα που εισχωρεί στην καμπίνα, όταν πιέζεται ή κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, είναι πιο έντονος και τραχύς, ωστόσο, είναι κάτι αναμενόμενο στην κατηγορία των πετρελαιοκίνητων pick-up.

Όσον αφορά το off-road κομμάτι στο οποίο οδηγήσαμε, το T60 Max τα έβγαλε εις πέρας εξαιρετικά και τα χαρακτηριστικά του το δικαίωσαν ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Έτσι, με απόσταση από το έδαφος 23 εκ., μπλοκέ πίσω διαφορικό και γωνίες προσέγγισης και διαφυγής 29 και 26 μοίρες αντίστοιχα, το κινεζικό pick-up δε δίστασε ούτε καν σε σημεία με κροκάλες, μεγάλες πέτρες, λάσπη και νεροφαγώματα, αλλά ούτε μας κούρασε. Ωστόσο, σε ορισμένα αρκετά κακοτράχαλα σημεία η ανάρτηση φάνηκε πιο σκληρή, με κάποιους κραδασμούς να μπαίνουν στην καμπίνα.

Η τετρακίνηση δούλεψε… υπερωρίες και κινηθήκαμε στα δύσκολα κομμάτια κυρίως με το πρόγραμμα 4H. Αναλόγως το οδόστρωμα και τις συνθήκες στις οποίες κινούμαστε η ροπή μεταδίδεται πίσω, ή σε όλους τους τροχούς μέσω της επιλογής αυτόματης τετρακίνησης. Στις πολύ δύσκολες off-road συνθήκες ή στη ρυμούλκηση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των αργών σχέσεων (4L).

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δεν παραλείψαμε να περάσουμε και από νερολακκούβες, κάτι, επίσης, εύκολο για το T60 MAX, το οποίο μπορεί να περάσει από στάθμη μέχρι 55 εκ.

Τιμές επαγγελματικών οχημάτων της Maxus στην Ελλάδα

Η τιμή του Maxus T60 MAX ξεκινάει από 44.880 ευρώ στην εξοπλιστική έκδοση Luxury, στην οποία προσφέρεται αποκλειστικά και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026, η Maxus προσφέρει 1.690 ευρώ όφελος με τη μορφή επιδότησης μέσω ανταλλαγής.

Επίσης, η τιμή του eDeliver 3 ξεκινάει από 44.500 ευρώ, του eDeliver 5 από 47.300 ευρώ, του eDeliver 7 από 52.400 ευρώ και του eDeliver 9 από 58.300 ευρώ. Τέλος, τα θερμικά Deliver 7 και Deliver 9 κοστίζουν από 38.900 και 39.900 αντίστοιχα.

Σημειώστε πως το Maxus T60 Max, καθώς και τα Deliver 7 και Deliver 9 καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών ή 160.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και τα αμιγώς ηλεκτρικά eDeliver 3, eDeliver 5, eDeliver 7 και eDeliver 9 από εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ.