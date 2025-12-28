Nissan: Πανευρωπαϊκή πρωτιά για τη Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.

Το υψηλό επίπεδο των γνώσεων της ομάδας συμβούλων της Nissan Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., επιβραβεύτηκε με κορυφαία διάκριση στην Πανευρωπαϊκή Εκπαίδευση Συμβούλων Πωλήσεων της Nissan Europe, που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία.

Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα συμβούλων πωλήσεων συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκδήλωση της Nissan Europe για τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα MICRA και LEAF, στο εργοστάσιο Nissan Motor Manufacturing στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της κατάρτισης των συμβούλων πωλήσεων τόσο στην τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων όσο και στην εξυπηρέτηση πελατών σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον ηλεκτροκίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε test drive και ξενάγηση στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο του Sunderland, το οποίο λειτουργεί από το 1986 και ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες παραγωγής.

Συνολικά συμμετείχαν 30 χώρες και περίπου 2.500 σύμβουλοι πωλήσεων. Στο διήμερο της ελληνικής συμμετοχής, στο οποίο συμμετείχαν 182 σύμβουλοι πωλήσεων από 10 χώρες, η ελληνική ομάδα, με 14 συμμετέχοντες, κυριάρχησε, κατακτώντας την 1η και 2η θέση στον πλέον απαιτητικό διαγωνισμό γνώσεων.