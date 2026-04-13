Nissan: Τον Ιούνιο στην Ελλάδα το Juke Pulse με χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν

Πλούσια εξοπλισμένο και με κινητήρια συστήματα Hybrid των 145 ίππων και βενζίνης 114 ίππων
Δημήτρης Μπαλής

Μια ειδική έκδοση του Juke αποκαλύπτει η Nissan, δεκαέξι χρόνια μετά το λανσάρισμα του πρώτου Juke στην κατηγορία των compact crossover.

Το Juke Pulse, ξεχωρίζει έχοντας στο κέντρο της οροφής ένα μοτίβο εμπνευσμένο από ηχητικό κύμα, με το όνομα Pulse να ενσωματώνεται στο σχέδιο.

Διαθέτει ζάντες 19 ιντσών και διακοσμητικά στοιχεία στο χρώμα Ocean Deep, ενώ η μαύρη οροφή και τα καλύμματα των καθρεπτών δημιουργούν έντονη αντίθεση με το χρώμα Ocean Deep του αμαξώματος.

Στο εσωτερικό, φέρει επενδύσεις από συνθετικό δέρμα σε σκούρο μπλε χρώμα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις επενδύσεις των θυρών, λεπτομέρειες Black Gloss στους αεραγωγούς, τα χειριστήρια του κλιματισμού και τα επιμέρους στοιχεία της καμπίνας, μπάκετ καθίσματα από συνθετικό δέρμα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και ηχοσύστημα Bose Personal.

Το μοντέλο θα προσφέρεται σε έκδοση Hybrid, που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 145 ίππους και 353 Nm ροπής, και μπαταρία 1,3 kWh, που μειώνει την κατανάλωση έως και 40% στην πόλη, με το σύστημα να λειτουργεί κυρίως ηλεκτρικά εντός του αστικού ιστού.

Η δεύτερη έκδοση διαθέτει turbo κινητήρα βενζίνης 1.0 DIG-T που αποδίδει 114 ίππους και έως 200 Nm ροπής, και συνδυάζεται με 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ή 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο DCT.

Καταλήγοντας, το Juke Pulse εξοπλίζεται με το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού της Nissan, ενώ διαθέτει το Around View Monitor 360 μοιρών, διευκολύνοντας τους ελιγμούς.

