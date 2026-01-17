Driveit

Ντακάρ 2026: Δραματική νίκη του Benavides με δύο δευτερόλεπτα διαφορά!

Ο Αργεντινός οδηγός της ΚΤΜ πήρε μια απίστευτη νίκη στο πιο σκληρό ράλι του κόσμου
Benavides Dakar
Πανηγυρίζει ο Benavides με τη σημαία της Αργεντινής

Το να κερδίζεις με δύο δευτερόλεπτα διαφορά, σε ένα ράλι όπως το Ντακάρ, έπειτα από 4.782 αγωνιστικά χιλιόμετρα, και δύο εβδομάδες μάχης στην έρημο, είναι κάτι μοναδικό, απίστευτο.

Κι όμως, ο Luciano Benavides, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα την 13η και τελευταία ημέρα του πιο επίπονου ράλι του κόσμου, από τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, με 3 λεπτά και 20 δευτ. απόσταση από τον Ricky Brabec.

Όμως, ο Αργεντινός οδηγός της ΚΤΜ, κατάφερε στα τελευταία 105 χλμ. του αγώνα να κάνει τον δεύτερο χρόνο και σε συνδυασμό με τον 10ο χρόνο του Αμερικανού Brabec που έκανε ένα σπάνιο λάθος στην πλοήγηση με τη Honda, να πάρει μια εκπληκτική νίκη, την 3η προσωπική σε Ντακάρ, μετά το 2021 με Honda και το 2023 με ΚΤΜ.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dakar Rally (@dakarrally)

Ο Brabec έμεινε με δύο νίκες, το 2020 και το 2024 με Honda.

Στο 3ο σκαλί του βάθρου, ανέβηκε ο Ισπανός Tosha Schareina με Honda, έχοντας και 10 λεπτά ποινής, όμως απείχε 25 συνολικά λεπτά από την πρώτη θέση.

Εκτός βάθρου έμειναν ο Αμερικανός Howes με Honda και ο Αυστραλός Sanders με ΚΤΜ.

Ραντεβού του χρόνου, πάλι στη Σαουδική Αραβία που φιλοξενεί το ιστορικό Ράλι Ντακάρ από το 2020.

