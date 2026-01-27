Ντακάρ 2026: Εντυπωσιακές στιγμές της Οδύσσειας στη Σαουδική Αραβία

Το Ράλι Ντακάρ του 2026 ολοκληρώθηκε προ ημερών στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο η σκόνη που σηκώθηκε στην έρημο δεν έχει καθίσει ακόμα,

Στις μοτοσυκλέτες, ο Λουτσιάνο Μπεναβίδες με την ΚΤΜ νίκησε τον Ρίκι Μπράμπεκ με τη Honda, με 2 δευτερόλεπτα, τη μικρότερη διαφορά στην ιστορία του ράλι, στην τελευταία ειδική διαδρομή. Ο Αργεντινός πήρε το πρώτο ράλι της καριέρας του, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον αδελφό του Κέβιν (νικητή το 2021 και το 2023).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα αυτοκίνητα, ο Νάσελ Αλ Ατίγια κέρδισε το Ντακάρ για έκτη φορά, με Dacia τώρα, ξεπερνώντας τα Ford Raptor των Νάνι Ρόμα και Ματίας Εκστρομ.

Στα φορτηγά, ο Βαϊντότας Ζάλα, πήρε τη νίκη στη δεύτερη προσπάθειά του. Ο Λιθουανός νίκησε τους σκληροτράχηλους Αλές Λοπρέ και Μιτς φαν ντεν Μπρικ.

Συνολικά, 247 οχήματα, από τα 317 στην εκκίνηση, διέσχισαν τη γραμμή τερματισμού στο Yanbu, 204 από τα οποία έλαβαν μετάλλια στο βάθρο: 90 μοτοσυκλέτες (9 στο RallyGP και 79 στο Rally2), 133 αυτοκίνητα (61 στο Ultimate, 33 στο Challenger, 32 στο SSV και 7 στο Stock) και 24 φορτηγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, περιμένουμε την έκδοση του 2027 με πολλούς διεκδικητές.