Ο Fabio di Giannantonio κέρδισε το Grand Prix της Βαρκελώνης με δύο οδηγούς στο νοσοκομείο

Το πιο σημαντικό μετά από έναν αγώνα του MotoGP, είναι οι οδηγοί να είναι καλά, αρτιμελής.

Αυτό κρατάμε από το Grand Prix της Βαρκελώνης, στο οποίο είχαμε δύο κόκκινες σημαίες από σοβαρά ατυχήματα και τρεις εκκινήσεις, με ορισμένους οδηγούς, όπως ο Χόρχε Μαρτίν, να εκφράζει αμφιβολία για το πόσες φορές θα πρέπει να στήνονται στο γκριντ οι μοτοσυκλέτες σε έναν αγώνα.

Στη Βαρκελώνη κέρδισε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με Ducati της VR46, την πρώτη του νίκη με την ομάδα, όμως το μυαλό όλων βρίσκεται στον Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, ο οποίος είχε ένα τρομακτικό ατύχημα, όντας πίσω από τον Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ και πιέζοντας να περάσει.

Παράλληλα, το μυαλό μας είναι και στον Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος με τη δεύτερη επανεκκίνηση έμπλεξε σε ατύχημα με τον Λούκα Μαρίνι και τον Φραντσέσκο Μπανιάια.

Τόσο ο Αλεξ Μάρκεθ όσο και ο Ζοάν Ζαρκό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Για να φτάσω στο αποτέλεσμα του αγώνα, τη δεύτερη θέση πήρε ο Ζοάν Μιρ με την εργοστασιακή Honda, ενώ την τρίτη θέση κέρδισε ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati της Gresini.

Εκτός βάθρου ο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, ενώ ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia πήρε τη 5η θέση και μαζί πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια, τη στιγμή που ο ομόσταυλός του Χόρχε Μαρτίν ήταν 18ος χωρίς βαθμούς.

Βαθμολογία αναβατών: Μπετσέκι 140, Μαρτίν 127, Τζιαναντόνιο 116, Ακόστα 92, Ογκούρα 76.

Βαθμολογία ομάδων: Aprilia 267, VR46 150, Trackhouse 144, KTM 128, Ducati 117.

Επόμενος αγώνας στην Ιταλία, 29 και 30 Μαΐου.