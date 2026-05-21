Να μην απαγορευτούν οι «γουρούνες» επιθυμούν οι εισαγωγείς μοτοσυκλετών

Ένα ακόμα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες, με ένα αλλοδαπό τουρίστα να χάνει τη ζωή του οδηγώντας όχημα ΑΤV (γουρούνα, όπως τα λέμε), και το παιδί του να τραυματίζεται.

Πολλά έχουν ειπωθεί για τη χρήση τους, πού επιτρέπεται να κυκλοφορούν και πού όχι.

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας υπάρχει, το θέμα είναι να εφαρμόζεται και να γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος, με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «κρίνεται αναγκαίο η συζήτηση να βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα, στην ισχύουσα νομοθεσία και στην ουσιαστική εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», τονίζοντας ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων δεν μπορεί να στηρίζεται σε γενικεύσεις, αποσπασματικές εντυπώσεις ή οριζόντιες απαγορεύσεις νόμιμων κατηγοριών οχημάτων. Τα οχήματα ATV αποτελούν αναγνωρισμένη κατηγορία οχημάτων, τα οποία μπορούν να ταξινομούνται, να ασφαλίζονται και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όπως κάθε όχημα που κινείται στο οδικό δίκτυο, έτσι και τα ATV οφείλουν να κυκλοφορούν με τις νόμιμες προϋποθέσεις».

Παράλληλα, ο ΣΕΜΕ αναφέρει και στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για τα οδικά τροχαία ατυχήματα του 2025, τονίζοντας ότι μόνο το 0,23% του συνόλου έγινε με τετράτροχα οχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ATV.

Επίσης, ο ΣΕΜΕ αναφέρει ότι «το ζήτημα των ATV εμφανίζει κυρίως τοπικά και εποχικά χαρακτηριστικά, ιδίως σε τουριστικές περιοχές και κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας».

Και η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι «όπου παρατηρούνται παραβάσεις από επιχειρήσεις εκμίσθωσης, η απάντηση πρέπει να είναι ο ουσιαστικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων, όχι η συλλογική τιμωρία μιας ολόκληρης Δραστηριότητας».