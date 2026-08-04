Η 4η γενιά του Kymco Agility NX 125 Τοp Case

Από το πρώτο R10 μέχρι τα R16 και S, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα πάνω από 500.000 μοντέλα Agility στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο NX, στην 4η γενιά του, υπόσχεται την ίδια πρακτικότητα, φέρει πιο δυναμική σχεδίαση. Το εμπρός τμήμα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με νέα φωτιστική υπογραφή που συνδυάζει προβολείς LED και φώτα ημέρας DRL.

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Για πρώτη φορά ο κύριος προβολέας είναι τοποθετημένος στο τιμόνι, ενώ στο κέντρο του τιμονιού βρίσκεται ένας νέος, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, μία εξαιρετικά ευανάγνωστη πολυλειτουργική οθόνη LCD, με χρήσιμες πληροφορίες για: στροφόμετρο, ταχύμετρο, οδόμετρο, στάθμη καυσίμου, χιλιομετρητή, ρολόι και στάθμη φόρτισης μπαταρίας.

Το νέο Agility NX διαθέτει στάνταρ δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS.

Η πρακτικότητα έγκειται στο επίπεδο πάτωμα, τον αναδιπλούμενο γάντζο, τη σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες τις χειρολαβές του συνεπιβάτη και τον αποθηκευτικό χώρο στην ποδιά, εξοπλισμένος με μια βολική θύρα φόρτισης USB.

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Ο χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face και άλλα αντικείμενα, ενώ φέρει στάνταρ βαλίτσα top case 35 λίτρων, με ενιαίο κλειδί με αυτό της κεντρικής κλειδαριάς.

Το νέο Agility NX εφοδιάζεται με κινητήρα Green Power, αερόψυκτο, μονοκύλινδρο SOHC, 4βάλβιδο, 125κ.εκ., με ισχύ 11Ηp και ροπή 10,5Nm, ο οποίος τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού. Η μίζα είναι ενσωματωμένη στη γεννήτρια, προσφέροντας αθόρυβη εκκίνηση και περιορισμένη φθορά. Παράλληλα έχει μειωμένη κατά 21% κατανάλωση καυσίμου.

Στα χαρακτηριστικά του Agility NX περιλαμβάνονται ο μπροστινός τροχός 16 ιντσών, ο πίσω των 14 ιντσών, και τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ όσον αφορά στην προφόρτιση του ελατηρίου.

Διαθέσιμο στην τιμή των 2.495 ευρώ.