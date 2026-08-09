O Martin με τη νίκη του στο Sprint του MotoGP της Μ. Βρετανίας, ξέφυγε στη βαθμολογία

Με το σθένος του πρωταθλητή οδήγησε στο χθεσινό Sprint του MotoGP στη Μ. Βρετανία ο Χόρχε Μαρτίν.

Ο πρωταθλητής του 2024, με την Aprilia, κατάφερε από την pole position να φτάσει σε μια περίτρανη νίκη στον… μισό αγώνα, καθώς το Sprint έχει τους μισούς γύρους από το Grand Prix της Κυριακής.

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Με τη νίκη του αυτή, ο Ισπανός αναβάτης διεύρυνε τη διαφορά του στους 17 βαθμούς από τον Αϊ Ογκούρα, τον Ιάπωνα που κάνει εντυπωσιακό πρωτάθλημα με την Aprilia της Trackhouse, φτάνοντας στη 2η θέση χθες στο Sprint.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia. Τι να πούμε για τον Ιταλό που σε λιγότερο από έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του στη Γερμανία και το χειρουργείο στην κλείδα, επέστρεψε, όχι 100% έτοιμος, όμως μπόρεσε να πάρει την 3η θέση.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα αυτό τον έφερε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 193 βαθμούς, παραμένοντας σε τροχιά διεκδίκησης τίτλου. Θυμίζω ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκες και ήταν πρωτοπόρος.

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Ο Μπετσέκι εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι ο Μαρκ Μάρκεθ, περσινός πρωταθλητής με τη Ducati, και 9 φορές πρωταθλητής σε όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλέτες, τερμάτισε στο Sprint μόλις στην 9η θέση, λαμβάνοντας 1 βαθμό και πέφτοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας, με 191 βαθμούς.

Ο Αλεξ Μάρκεθ ήταν ο πρώτος που έφερε μια Ducati ψηλά, εκτός βάθρου που καταλήφθηκε από την Aprilia.

Ο αναβάτης της Gresini έκανε καλό αγώνα, αλλά βρίσκεται μακριά από τον περσινό του εαυτό, που τον έφερε δεύτερο στη βαθμολογία, πίσω από τον μεγάλο του αδερφό.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46 πήρε την 5η θέση και σε αυτή τη θέση βρίσκεται στη βαθμολογία με 189 βαθμούς.

Ο Πέδρο Ακόστα οδήγησε την εργοστασιακή KTM στην 6η θέση, μπροστά από τη Honda του Ζοάν Μιρ, με τον Φράνκο Μορμπιντέλι να τερματίζει 8ος με την VR46.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Ντιόγκο Μορέιρα της Honda, ο οποίος παραλίγο να προσπεράσει τον Μάρκεθ στη γραμμή τερματισμού.

Άτυχος ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Trackhouse. Έδινε μάχη με τον Μπετσέκι για την 5η θέση, όμως έπεσε και έμεινε πίσω στη βαθμολογία.

Πτώσεις και για τον Άγγλο Καλ Κράτσλοου με τη Honda LCR, αλλά και για τον Ικερ Λεκουόνα, αναπληρωματικό του Φερμίν Αλντεγκέρ στη Gresini Ducati.

Άσχημη εμφάνιση για τον Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati στην 15η θέση.

Σήμερα στις 16.00 το μεγάλο Grand Prix.