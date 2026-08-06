Hyundai Inster 49 kWh – 115 PS – Δοκιμή: Η χαρά της πόλης, με αρκετή αυτονομία

Δεν υπάρχουν πολλά, πλέον, μοντέλα στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, καθώς λιγοστεύουν τα θερμικά και πληθαίνουν τα ηλεκτρικά, με ένα εξ αυτών, το Hyundai Inster να προβάλλει ως μια συμφέρουσα επιλογή. Είχα γράψει, όταν παρουσιάστηκε το μοντέλο στην Ελλάδα, ότι θα μάς πιάσει… Insteria, και μπορεί να μην φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, όμως το Inster φιγουράρει στην πρώτη θέση των πωλήσεων, στα ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας Α. Βέβαια, η είσοδος -εδώ και λίγες ημέρες- στην αγορά του επίσης ηλεκτρικού Twingo, και με την αναμενόμενη έλευση του smart #2, προς τα τέλη του 2026, ο ανταγωνισμός δυναμώνει. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ίδωμεν, αλλά αυτό θέλει ο υποψήφιος αγοραστής: πολλές επιλογές, καλά αυτοκίνητα και ακόμα καλύτερες τιμές, κι εδώ που τα λέμε με την κρατική επιδότηση και τις προσφορές των εταιρειών, η απόκτηση είναι πιο ελκυστική. Να, για παράδειγμα, το Inster με τη μικρή μπαταρία των 42 kWh και ισχύ 97 ίππους, στη Standard Range έκδοση κοστίζει από 19.890 ευρώ (περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, και το bonus της Hyundai των 2.500 ευρώ), ενώ στην έκδοση Long Range με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 49 kWh και τη αυξημένη ισχύ των 115 hp (όπως το αυτοκίνητο δοκιμής), οι τιμές ξεκινούν από 22.190 ευρώ, με τις επιδοτήσεις.

Σφικτό σε διαστάσεις, με 3,815μ. μήκος, 1,610μ. πλάτος και 1,575μ. ύψος, μπορεί να μη σου γεμίζει το μάτι, όμως είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το θερμικό i20, και μολονότι 20 εκ. πιο μικρό σε μήκος από το i20, έχει το ίδιο μεταξόνιο 2,580μ. με αυτό, που σημαίνει μεγάλους χώρους στην καμπίνα. Κι εκεί έγκειται ένα δυνατό ατού του μοντέλου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο του 2025», κέρδισε επάξια τον τίτλο, καθώς είναι και όμορφο, με έναν συνδυασμό σύγχρονων χαρακτηριστικών, όπως τα φλας LEDpixel-graphic, και ρετρό στοιχείων, όπως τα στρογγυλά φωτιστικά LED laser pixel και με φώτα ημέρας LED. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η κλειστή μάσκα μπροστά, με τη μεγάλη μαύρη φάσα, φέρει και τη θύρα φόρτισης, όπως και την κάμερα για τα συστήματα υποβοήθησης ADAS, με το τελείωμα χρωμίου να προσθέτει μια σπορ πινελιά. Οι τονισμένοι, τετραγωνισμένοι θόλοι των τροχών, που συνάδει με το σχεδόν τετραγωνισμένο αμάξωμα, το φουσκωμένο καπό, τα περιμετρικά προστατευτικά, και τα πίσω LED pixel φωτιστικά και φλας, «δένουν» ένα πολύ ισορροπημένο σύνολο, που παραπέμπει και σε Crossover – SUV αλλά δεν είναι με 15,3 εκ. απόσταση από το έδαφος, μολονότι γι’ αυτούς που θέλουν κάτι που να δείχνει περισσότερο…off road, υπάρχει και η έκδοση Inster Cross.

Στη καμπίνα συναντούμε έναν συνδυασμό ψηφιακής και συμβατικής τεχνολογίας, με δύο ψηφιακές οθόνες 10,25 ιντσών, έκαστη, μια για τα όργανα μπροστά από τον οδηγό, και μια για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, ενώ υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες για το σύστημα κλιματισμού. Αξιοπρόσεκτο είναι το στυλ του καθίσματος του οδηγού που ενσωματώνει δύο ποτηροθήκες, και μετακινούνται ταυτόχρονα. Καλά τα υφάσματα στις ταπετσαρίες (από ανακυκλωμένα υλικά), καλή η συναρμολόγηση, αρκετά σκληρά τα πλαστικά και χωρίς πλευρική στήριξη -όπως θα την ήθελα- τα καθίσματα. Οι σχεδιαστές κινήθηκαν περισσότερο με γνώμονα την πρακτικότητα, σε ένα αυτοκίνητο πόλης που είναι αδύνατον, βέβαια, να μη το βγάλεις σε ταξίδι-, παρά την σπορτίφ αίσθηση, που θέλεις όταν στρίβεις απότομα με υψηλές ταχύτητες. Άλλωστε, στην πόλη δεν τρέχεις, και οι κινήσεις σου είναι πιο ομαλές.

Το ίδιο συμβαίνει και στον πίσω πάγκο, με 2 ενήλικες να βολεύονται άνετα, με το επίπεδο πάτωμα να εξυπηρετεί τα μέγιστα, ενώ έχουν χώρο για τα πόδια και τα κεφάλια. Ο πάγκος δεν μετακινείται εμπρός – πίσω κατά 16 εκ., στην έκδοση δοκιμής, όπως συμβαίνει σε ανώτερη έκδοση εξοπλισμού, ώστε να μεγαλώνει κι άλλο το πορτ-μπαγκάζ, αλλά και πάλι αρκετή χωρητικότητα έχει. Όπως χώρο έχει και το πορτ-μπαγκάζ, όπου με διπλό πάτωμα μπορεί να φιλοξενήσει αποσκευές όγκου από 281 έως 351 λίτρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας του Inster, στην έκδοση δοκιμής, αποδίδει 115 ίππους με 147 Nm ροπής άμεσα διαθέσιμα. Μια χαρά είναι για τον όγκο του και τον προσανατολισμό του, και αρκετά εκρηκτικό με 10,6 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, παρά το βάρος των 1.340 κιλών. Η μπαταρία των 49 kWh δίνει αυτονομία έως 370 χλμ., αρκεί να οδηγείς συνετά, χρησιμοποιώντας το one pedal drive -δηλαδή κυρίως το πεντάλ του γκαζιού, για μέγιστη ανάκτηση ενέργειας-, περισσότερο το Eco και το Normal πρόγραμμα οδήγησης, από το Drive Mode (υπάρχει και πρόγραμμα Snow), και όχι τόσο το Sport πρόγραμμα που ναι μεν σου δίνει γκάζι, όμως τσιμπάει σε κατανάλωση ενέργειας. Εργοστασιακά η μέση τιμή της είναι στις 13,8 kWh στα 100 χλμ., και για να την πετύχεις θα πρέπει να ακολουθήσεις τους παραπάνω κανόνες. Διαφορετικά θα καταναλώσεις ελάχιστα παραπάνω.