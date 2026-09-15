Η Volvo έφτασε στα 200 χλμ. την αυτονομία του XC60 plug-in hybrid

Πολύ σημαντικό νέο για τη Volvo, αποτελεί η αύξηση της αυτονομίας των plug-in υβριδικών μοντέλων της.

Μάλιστα, στην περίπτωση του μεσαίου XC60 και του μεγάλου XC90, η ηλεκτρική αυτονομία είναι πλέον πάνω από δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες plug-in υβριδικές εκδόσεις τους. Αυτό έγινε δυνατό χάρη σε μία νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία λιθίου 41,2 kWh, η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο, καθώς και σε έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με τον κινητήρα βενζίνης να λειτουργεί όταν χρειάζεται.

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Στην έκδοση XC60 AWD T6 long range με συνδυαστική ισχύ 180 ίππους, από θερμικό δίλιτρο μοτέρ και ηλεκτροκινητήρα, και ροπή 280 Nm, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 200 χλμ.

Στην έκδοση XC60 AWD T8 long range, με την ισχύ να φτάνει τους 250 ίππους με 360 Nm ροπής, η ίδια μπαταρία έχει αυτονομία έως περίπου 189 χλμ.

Σημειώνω ότι και τα δύο μοντέλα παραμένουν διαθέσιμα και ως ήπια υβριδικά.