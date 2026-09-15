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Η Volvo έφτασε στα 200 χλμ. την αυτονομία του XC60 plug-in hybrid

Εκδόσεις μεγάλης αυτονομίας για τα best seller SUV, XC60 και XC90
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Δημήτρης Μπαλής
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Πολύ σημαντικό νέο για τη Volvo, αποτελεί η αύξηση της αυτονομίας των plug-in υβριδικών μοντέλων της.

Μάλιστα, στην περίπτωση του μεσαίου XC60 και του μεγάλου XC90, η ηλεκτρική αυτονομία είναι πλέον πάνω από δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες plug-in υβριδικές εκδόσεις τους. Αυτό έγινε δυνατό χάρη σε μία νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία λιθίου 41,2 kWh, η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο, καθώς και σε έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με τον κινητήρα βενζίνης να λειτουργεί όταν χρειάζεται.

Στην έκδοση XC60 AWD T6 long range με συνδυαστική ισχύ 180 ίππους, από θερμικό δίλιτρο μοτέρ και ηλεκτροκινητήρα, και ροπή 280 Nm, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 200 χλμ.

Στην έκδοση XC60 AWD T8 long range, με την ισχύ να φτάνει τους 250 ίππους με 360 Nm ροπής, η ίδια μπαταρία έχει αυτονομία έως περίπου 189 χλμ.

Σημειώνω ότι και τα δύο μοντέλα παραμένουν διαθέσιμα και ως ήπια υβριδικά.

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Σχεδιαστικά, το νέο XC60 φέρει αναβαθμίσεις: αναβαθμισμένη μάσκα, ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, καπό και φτερά, νέους τροχούς, νέας σχεδίασης προβολείς Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ, νέα πίσω πόρτα, πίσω φώτα LED και προφυλακτήρα.

Στο εσωτερικό, η οθόνη 11,2 ιντσών δίνει πρόσβαση στο Volvo Car UX, το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment της εταιρείας, ενώ θα βρούμε νέο ταμπλό και πάνελ θυρών, διάκοσμο από ξύλο και αεριζόμενο δέρμα Nappa σε απόχρωση Cardamom.

Το XC60 συμπεριλαμβάνει πλέον την πιο πρόσφατη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας της Volvo, όπως και ευρεία γκάμα προηγμένων συστημάτων υποστήριξης οδηγού.

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Ως προς το μεγαλύτερο μοντέλο, το 7θέσιο Volvo XC90 στην έκδοση AWD T8 long range, με ίδιο θερμικό κινητήρα, ίδιο ηλεκτρικό μοτέρ, ισχύ 250 ίππους και 360 Nm ροπής, με την ίδια μπαταρία έχει αυτονομία έως περίπου 164 χλμ.

Όπως όλα τα νέα μοντέλα Volvo, τα νέα XC60 και XC90 θα επωφελούνται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις.

Η παραγωγή των μοντέλων ξενικά μέσα στο φθινόπωρο.

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