Το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric «Van της Χρονιάς 2027»

Στο περιθώριο της έκθεσης IAA Transportation, για τα επαγγελματικά οχήματα, που πραγματοποιείται στο Ανόβερο, το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε «Van της Χρονιάς 2027», από την επιτροπή των 26 δημοσιογράφων του κλάδου, από 26 ευρωπαϊκές χώρες, του θεσμού International Van of the Year.
Το νέο van, στην 4η γενιά του, πρώτευσε έχοντας σκληρό ανταγωνισμό, με τα μοντέλα Stellantis ProOne (Citroen Berlingo Van First / Fiat Professional Doblo EasyPro / Opel Combo Start / Peugeot Partner Active), στη 2η θέση, και τα Farizon V7E και Volkswagen Caddy Cargo, στην 3η θέση. Τα υπόλοιπα υποψήφια μοντέλα που είχαν επιλεγεί για την τελική φάση ήταν το Hyundai Staria Electric και το Maxus Deliver 7.
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Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Sandouville στη Γαλλία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Trafic Van E-Tech electric, που θα έρθει στην Ελλάδα το 2027, βασίζεται σε μια προηγμένη πλατφόρμα που διαθέτει αρχιτεκτονική 800 Volt, υποστηρίζοντας υπερταχεία φόρτιση DC και προσφέροντας αυτονομία έως 470 χλμ. χάρη στον ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 kW με ροπή 345 Nm.
Διαθέτει ωφέλιμο φορτίο έως 1,25 τόνους, προσφέροντας μέγιστο όγκο φόρτωσης 5,8 κυβικά μέτρα, και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2 τόνους.
Επίσης, έχει διάμετρο στροφής ισοδύναμη με αυτή ενός Clio (10,3 μέτρα).
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Είναι, επίσης, το πρώτο όχημα του Renault Group και το πρώτο LCV στην Ευρώπη που διαθέτει αρχιτεκτονική SDV (software-defined van). Αυτή επιτρέπει τακτικές ενημερώσεις του van, αποδοτική και εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης, ενισχυμένη ασφάλεια και βελτιωμένη υπολειμματική αξία, χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις του οχήματος.
Καταλήγοντας, το νέο Trafic Van E-Tech electric είναι το 6ο όχημα της Renault που κατακτά τον τίτλο αυτό, μετά από τα: Master II το 1998, Trafic II το 2002, Kangoo Z.E. το 2012, Kangoo Van III το 2022, και Master III το 2025.