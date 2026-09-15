Το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric «Van της Χρονιάς 2027»

Στο περιθώριο της έκθεσης IAA Transportation, για τα επαγγελματικά οχήματα, που πραγματοποιείται στο Ανόβερο, το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε «Van της Χρονιάς 2027», από την επιτροπή των 26 δημοσιογράφων του κλάδου, από 26 ευρωπαϊκές χώρες, του θεσμού International Van of the Year.

Το νέο van, στην 4η γενιά του, πρώτευσε έχοντας σκληρό ανταγωνισμό, με τα μοντέλα Stellantis ProOne (Citroen Berlingo Van First / Fiat Professional Doblo EasyPro / Opel Combo Start / Peugeot Partner Active), στη 2η θέση, και τα Farizon V7E και Volkswagen Caddy Cargo, στην 3η θέση. Τα υπόλοιπα υποψήφια μοντέλα που είχαν επιλεγεί για την τελική φάση ήταν το Hyundai Staria Electric και το Maxus Deliver 7.

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Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Sandouville στη Γαλλία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Trafic Van E-Tech electric, που θα έρθει στην Ελλάδα το 2027, βασίζεται σε μια προηγμένη πλατφόρμα που διαθέτει αρχιτεκτονική 800 Volt, υποστηρίζοντας υπερταχεία φόρτιση DC και προσφέροντας αυτονομία έως 470 χλμ. χάρη στον ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 kW με ροπή 345 Nm.