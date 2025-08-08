Ο Βαγγέλης Καλογηράτος επιχειρησιακός επικεφαλής στον όμιλο Kosmocar

Μετά την πρόσφατη αλλαγή στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου (CEO) του ομίλου Kosmocar, την οποία ανέλαβε ο Αριστείδης Αραβανής, είχαμε την απόφαση των μετόχων να αναλάβει επιχειρησιακός επικεφαλής (Chief Operating Officer) ο Βαγγέλης Καλογηράτος.

Άνθρωπος με βαθιά γνώση του ομίλου και νυν διευθύνων σύμβουλος της Karenta -η οποία εντάσσεται λειτουργικά στη δομή της Kosmocar διατηρώντας τη νομική της αυτοτέλεια- αποκτά νέες, διευρυμένες αρμοδιότητες.

Αναλαμβάνει επίσης τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου της MAN Hellas, μιας εταιρείας που απέκτησε το 2025 ο όμιλος Kosmocar και έχει πολύ μεγάλες προοπτικές, καθώς το επιτρέπει ο γηρασμένος στόλος των λεωφορείων και των φορτηγών στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Βαγγέλης Καλογηράτος θα έχει τη συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες μεταχειρισμένων οχημάτων, ενοικίασης (Luxury Hire) και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Digitalisation & IT, Προμηθειών και Εγκαταστάσεων & Τεχνικών Υποδομών.

Ως διευθύνων σύμβουλος της Karenta, οδήγησε την εταιρεία σε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενίσχυσε την εμπορική της δυναμική και αναβάθμισε κρίσιμες δραστηριότητες όπως το Karenta Leasing και το Aftersales, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και στον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Εξάλλου, ο Ανδρέας Χαλμπές αναλαμβάνει Skoda Strategy Director και Ducati Strategy Director, ενώ διατηρεί την υφιστάμενη θέση του ως Head of Audi & Bentley.

Στο νέο του ρόλο, θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των Μαρκών Skoda και Ducati στην ελληνική αγορά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίτευξη των εμπορικών και οικονομικών τους στόχων, καθώς και για τον σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν την εμπειρία πελάτη – τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η καθοδήγηση του repositioning της Skoda, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της ως τεχνολογικά σύγχρονης και καινοτόμου μάρκας.

Στην πορεία του στην Kosmocar ο Ανδρέας Χαλμπές έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιτυχημένη αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Skoda την περίοδο 2016–2020, όσο και στην ενίσχυση της παρουσίας των Audi και Bentley στην ελληνική αγορά από το 2021 και εξής.

Καταλήγοντας, για την αποτελεσματικότερη ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τα εμπορικά κανάλια, οι Εταιρικές Πωλήσεις εντάσσονται πλέον στις μάρκες της Kosmocar. Την ευθύνη του τομέα διατηρεί ο Σταμάτης Μπογέας. Η νέα διάρθρωση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των προτάσεων προς τους εταιρικούς πελάτες, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε μάρκας.