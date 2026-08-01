Οι πωλήσεις ηλεκτρικών Toyota αυξήθηκαν κατά 125%

Πολύ δυναμικά έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την Toyota Motor Europe, καθώς πούλησε 633.617 οχήματα, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 7,0%.

Μάλιστα, ενώ οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 12%, έναντι του 6μηνου 2025, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 113% (η Toyota κατά 125%).

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Συνολικά, τα εξηλεκτρισμένα (υβριδικά, ηλεκτρικά, plug-in hybrid) οχήματα της ΤΜΕ, αντιπροσώπευαν το 87% των πωλήσεων της εταιρείας, που αποτελεί ποσοστό ρεκόρ.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αποτελούσαν το 11% όλων των πωλήσεων. Η TME πούλησε 633.617 οχήματα, εκ των οποίων τα 592.463 ήταν Toyota, 76.788 της Toyota Professional, και 41.154 Lexus, η οποία αύξησε περαιτέρω το μείγμα πωλήσεων εξηλεκτρισμένων οχημάτων στο 96%.

Το Yaris Cross Hybrid παραμένει το αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στη γκάμα της Toyota με μερίδιο 18% και 107.251 πωλήσεις. Ακολουθούν: Yaris Hybrid (86.820), Σειρά Corolla (77.998), Toyota C-HR Hybrid/Plug-in Hybrid (72.099), Aygo X Hybrid (55.330), bZ4X (20.145), και C-HR+ BEV (17.316).

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Σημειώνω ότι η γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών – BEV (Toyota bZ4X, Toyota C-HR+, Urban Cruiser, bZ4X Touring) της Toyota με 62.412 πωλήσεις, είχε αύξηση κατά 125%.

Στην Toyota Professional οι πωλήσεις των πλήρως ηλεκτρικών εκδόσεων Proace και Proace City αυξήθηκαν κατά 37% και 47% αντίστοιχα. Η προσθήκη του ηλεκτρικού Proace Max και του νεοεισαχθέντος Hilux BEV διεύρυνε περαιτέρω τις επιλογές των πελατών σε όλη τη γκάμα.

Στη Lexus, το LBX παρέμεινε το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις της μάρκας με 13.236 μονάδες, ενώ τα ηλεκτρικά Lexus RZ και RX Plug-in Hybrid κατέγραψαν αύξηση 43% και 25%, αντίστοιχα.