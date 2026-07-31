O Ogier με Toyota επικεφαλής στο ράλι Φινλανδίας, στο WRC – Θεαματικό τουμπάρισμα του Lappi – Απίστευτη οδήγηση με βροχή

Από το ξεκίνημα της δεύτερες ημέρας του 10ου ράλι της χρονιάς του WRC στη Φινλανδία, ο Σεμπαστιάν Οζιέ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να το διατηρήσει στο φινάλε της ημέρας.

Ο οδηγός της Toyota και 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ήταν ταχύτερος στις 3 από τις 4 ειδικές διαδρομές μέχρι το μεσημέρι, και μολονότι δεν κέρδισε καμία από τις 5 επόμενες ειδικές, είναι επικεφαλής του αγώνα με μια διαφορά 16,3 δευτ. από τον ομόσταβλό του και επικεφαλής της βαθμολογίας Ελφιν Έβανς, που μπόρεσε μόνο σε μια ειδική να κάνει τον καλύτερο χρόνο.

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Ο Σάμι Παχάρι, επίσης με Toyota, με δύο κερδισμένες ειδικές είναι τρίτος, απέχοντας 26,7 δευτ. από την κορυφή. Ακολουθεί ο Όλιβερ Σόλμπεργκ στα 41,3 δευτ., κι αυτός με Toyota, όντας ταχύτερος σε μια ειδική διαδρομή.

Με πολλά προβλήματα έχασαν χρόνο και θέσεις οι οδηγοί της Hyundai, Αντριέν Φορμό και Τιερί Νεβίλ που βρίσκονται σε θέσεις 6 και 9, ενώ ο δεύτερος της βαθμολογίας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota, είναι 8ος.

Οι δύο οδηγοί της Ford, Σεσκς και ΜακΕρλιν, είναι με τα Puma σε θέσεις 5 και 7.

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Στον αγώνα είχαμε το θεαματικό τουμπάρισμα του Λάπι με το Hyundai, χωρίς συνέπειες για τον ίδιο και τον συνοδηγό του.

Αύριο ο αγώνας περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές και ακόμα 2 την Κυριακή για το τέλος του αγώνα.