Οι υποδομές της MG στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και στο After Sales

Η MG επανασυστήθηκε στην Ελλάδα από τον όμιλο Συγγελίδη, ύστερα από απουσία πολλών ετών, κι αφού η ίδια η βρετανική MG πέρασε κλυδωνισμούς, για να αναγεννηθεί μέσα από κινεζικά χέρια.

Και δεν είναι μόνο τα νέα μοντέλα που παρουσίασε η μάρκα, αλλά η υποστήριξη που παρέχει μετά την πώληση.

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Με τη βρετανική της κληρονομιά να αγγίζει τα 102 έτη, η μάρκα δραστηριοποιείται, στη νέα της μορφή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, επενδύοντας στην ανάπτυξη οργανωμένων δικτύων πωλήσεων και εξυπηρέτησης, με επίκεντρο τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Μάλιστα, η MG συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση των υποδομών της, στην εκπαίδευση των τεχνικών της και στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, προσφέροντας στους πελάτες της τη σιγουριά που απαιτεί η σύγχρονη αυτοκίνηση.

Στην Ελλάδα, η MG, μέσα από τον όμιλο Συγγελίδη, παρουσιάζεται με ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών και υπηρεσιών After Sales, με περισσότερα από 30 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας το 96% της γεωγραφικής της έκτασης.

Η επάρκεια και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών αποτελούν βασικό μέρος αυτής της υποδομής. Η κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών στη Μαγούλα Αττικής, υποστηρίζει την άμεση παράδοση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Δικτύου, συμβάλλοντας στη μείωση των χρόνων αναμονής και στη γρήγορη αποκατάσταση των οχημάτων όπου απαιτείται.