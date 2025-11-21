Ολυμπία Οδός: Σταθμός εξυπηρέτησης βαρέων οχημάτων στην Ακράτα

Εγκαινιάστηκε σήμερα από την Ολυμπία Οδό, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, ένας νέος χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ακράτας, που απέχει 70 χλμ. από το λιμάνι των Πατρών και 156 χλμ. από την Αθήνα.

Συνδέοντας δύο σημαντικούς διεθνείς κόμβους διακίνησης εμπορευμάτων, το λιμάνι των Πατρών και το λιμάνι του Πειραιά, η Ολυμπία Οδός υποδέχεται περισσότερα από 7,8 εκατ. βαρέων οχημάτων ετησίως κι αυτή η πρωτοβουλία θα βελτιώσει την ασφάλεια και την άνεση των οδηγών βαρέων οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νέος σταθμός καλύπτει περίπου 15 στρέμματα, έχει δυναμικότητα 45 βαρέων οχημάτων και χάρη στο σύστημα των 34 καμερών που επιτρέπουν την επίβλεψη του χώρου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη στάθμευση των βαρέων οχημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να ξεκουραστούν χωρίς να ανησυχούν για τυχόν κλοπή του φορτίου που μεταφέρουν.

Μάλιστα, για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των υπηρεσιών προς τους οδηγούς, για μια διανυκτέρευση ή μια σύντομη παύση, η Ολυμπία Οδός διαμόρφωσε έναν φιλικό χώρο ανάπαυσης παρέχοντας: δωρεάν Wi-Fi, αυτόματο πωλητή μη αλκοολούχων ποτών και σνακ, καθώς και τουαλέτες με ντους. Επίσης, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ακράτας, που είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και περιλαμβάνουν πρατήριο καυσίμων, εστιατόριο και μίνι μάρκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισήμανε ότι: «Η συνεργασία της Ολυμπίας Οδού με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει πως όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και όραμα, οι πόροι μετατρέπονται σε υποδομές υψηλής ποιότητας με άμεσο θετικό αντίκτυπο και στις τοπικές κοινωνίες. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, διευκολύνουν το μεταφορικό έργο και κυρίως, υπηρετούν τον επαγγελματία οδηγό που διασχίζει καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, ανέφερε ότι: «Ενα νέο βήμα στη φιλόδοξη στρατηγική μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Μια συνολική προσέγγιση στη διαχείριση του κόστους μεταφορών που συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις διακίνησης εμπορευμάτων, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η συμβολή στους στόχους βιωσιμότητας».

Οι οδηγοί των φορτηγών έχουν πρόσβαση στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Βαρέων Οχημάτων Ακράτας μέσω του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού στον ΣΕΑ Ακράτας, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, καταβάλλοντας σχετικό τίμημα:

Για τα πρώτα 30 λεπτά είναι δωρεάν και έπειτα, ανάλογα τις ώρες, από 3 ευρώ τις δύο ώρες, έως 10 ευρώ τις 12 ώρες και στη συνέχεια η χρέωση είναι 1 ευρώ ανά ώρα έως τις 24 ώρες. Η πληρωμή γίνεται με κάρτα ή μετρητά στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής.

Η Ολυμπία Οδός θα βελτιώνει συνεχώς τον χώρο, προσθέτοντας νέες υπηρεσίες, όπως νέο εξοπλισμό για τη φιλοξενία φορτηγών ψυγείων και μια εφαρμογή για κράτηση θέσεων μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η κατασκευή του νέου χώρου εξυπηρέτησης, που πληροί υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ολυμπίας Οδού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.