Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Omoda & Jaecoo: Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το νέο Omoda 9 SHS

Ένα plug-in hybrid μοντέλο με συνολική αυτονομία πάνω από 1.100 χλμ.
omoda-9-shs
Δημήτρης Μπαλής

Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η OMODA & JAECOO, του κινεζικού ομίλου Chery, που ήρθε στην Ελλάδα, από εταιρεία του ομίλου Emil Frey, αποκάλυψε το νέο OMODA 9 SHS.

To πρώτο κορυφαίο plug-in hybrid SUV της μάρκας χρησιμοποιεί το καινοτόμο σύστημα Super Hybrid System (SHS) της OMODA, φέρει θερμικό κινητήρα και ηλεκτρομοτέρ στον πίσω άξονα (δημιουργεί τετρακίνηση), που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

omoda-9-shs

Εξάλλου, η εταιρεία σημειώνει επίδοση-ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες μέχρι τον Ιούλιο 2025. Παράλληλα, η εταιρία επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με μοντέλα που συνδυάζουν αποδοτικότητα, ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo