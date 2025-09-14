Omoda & Jaecoo: Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το νέο Omoda 9 SHS

Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η OMODA & JAECOO, του κινεζικού ομίλου Chery, που ήρθε στην Ελλάδα, από εταιρεία του ομίλου Emil Frey, αποκάλυψε το νέο OMODA 9 SHS.

To πρώτο κορυφαίο plug-in hybrid SUV της μάρκας χρησιμοποιεί το καινοτόμο σύστημα Super Hybrid System (SHS) της OMODA, φέρει θερμικό κινητήρα και ηλεκτρομοτέρ στον πίσω άξονα (δημιουργεί τετρακίνηση), που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, η εταιρεία σημειώνει επίδοση-ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες μέχρι τον Ιούλιο 2025. Παράλληλα, η εταιρία επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με μοντέλα που συνδυάζουν αποδοτικότητα, ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα.