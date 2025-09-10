Opel: Ετοιμάζεται το ηλεκτρικό Grandland με 700 χλμ. αυτονομία!

Πολλές ανακοινώσεις στο Μόναχο, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου, με την Opel να παρουσιάζει τις ηλεκτρικές της εκδόσεις και συνάμα να αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει να λανσάρει μια έκδοση του Grandland Electric με αυτονομία έως 700 χλμ.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Grandland Electric AWD (All Wheel Drive), που είναι το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της γερμανικής μάρκας με ισχύ 239 kW (325 hp), μέγιστη ροπή 509 Nm και αυτονομία έως 489 χλμ.

Παράλληλα, όπως είχα προαναγγείλει, η Opel έδειξε στο κοινό και το Mokka GSE Rally, το ηλεκτρικό rally νέας γενιάς για αγώνες, ενώ το αντίστοιχο μοντέλο παραγωγής, το Mokka GSE με 207 kW (281 hp), θα λανσαριστεί σύντομα στην αγορά.

Εξάλλου, η Opel παρουσίασε και το Corsa GSE Vision Gran Turismo, το όραμά της για το μέλλον του Brand GSE, που αποδίδει 588 kW (800 hp), με ροπή 800 Nm. Χαρίζει επιτάχυνση 2 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.