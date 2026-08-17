Πάει και για δεύτερη χρονιά χαμένη στη Formula 1 η Honda

Το 2026 ήταν μια καταστροφική χρονιά για τη Honda στη Formula 1, καθώς την εμπιστεύτηκε η Aston Martin, ξοδεύοντας πακτωλό χρημάτων, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα της, να διεκδικήσει τίτλο.

Αν αυτού, η Aston Martin αντιμετώπισε εξαρχής προβλήματα με την αξιοπιστία της μονάδας ισχύος, συνολικά, με αποτέλεσμα να παραπέει στις τελευταίες θέσεις και να έχει εγκαταλείψεις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

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Σύμφωνα με τον αρχιμηχανικό της Honda Σιντάρο Οριχάρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο motorsport.com, οι αναβαθμίσεις στον κινητήρα εσωτερικής καύσης της Honda μπορούν να επαναφέρουν την ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία στους κορυφαίους προμηθευτές μονάδων ισχύος της Formula 1. Όμως, αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι τα τέλη του… 2027 ή στις αρχές του 2028!

Για τη Honda η μετάβαση από τη Red Bull – όπου μαζί της πήρε τίτλους – στη Honda, φάνηκε σαν κοσμογονία.

Στην πίστα του Zandvoort, στην Ολλανδία, όπου θα έχουμε Sprint στις 22 Αυγούστου και Grand Prix στις 23, η Honda θα παρουσιάσει την πρώτη αναβάθμιση ADUO της χρονιάς, η οποία επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

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Αυτό το βήμα έχει ως στόχο να ξανακάνει τη Honda μάχιμη, όσον αφορά την απόδοση του κινητήρα, αν και θα απαιτηθούν αρκετές ακόμη αναβαθμίσεις για να κλείσει το την απόσταση από τους άλλους κατασκευαστές μονάδων ισχύος.

«Για το 2027, έχουμε ελαφρώς διαφορετικούς κανονισμούς για τον ρυθμό ροής καυσίμου, αλλά το πρόγραμμα ανάπτυξής μας παραμένει το ίδιο. Πρέπει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την απόδοση καύσης», δήλωσε ο Οριχάρα στο Motorsport.com.

Ο νέος κινητήρας και το πλαίσιο παρέχουν επίσης την ευκαιρία να ενσωματωθεί καλύτερα η μονάδα ισχύος της Honda στο σχεδιασμό του Αντριαν Νιούι.

Καταλήγοντας, στη Honda είναι πεισματάρηδες και το ξέρουμε, καθώς και με τη Red Bull είχε ξεκινήσει δύσκολα, αλλά κατέληξε με πρωταθλήματα από τον Μαξ Φερστάπεν. Όμως ο Φερστάπεν είναι Φερστάπεν, ενώ πού θα πας με Λανς Στρολ και έναν γερασμένο Φερνάντο Αλόνσο;

Η Honda θέλει να γίνει ξανά το σημείο αναφοράς στην Formula 1 μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν ή στην αρχή της σεζόν του 2028, ή τουλάχιστον να επιστρέψει ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες κατασκευαστών μονάδων ισχύος.