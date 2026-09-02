Πεντάστερο σε ασφάλεια, με αυστηρότερη αξιολόγηση, το ηλεκτρικό AION UT

Σε αυστηρότερες αξιολογήσεις ασφάλειας υποβάλλει ο Euro NCAP 2026 τα νέα μοντέλα, με το AION UT, της κινεζικής GAC να κατακτά 5 αστέρια. Το μοντέλο αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα.

Πλέον, οι δοκιμές εξετάζουν ολόκληρη την αλυσίδα της ασφάλειας, από την υποστήριξη του οδηγού και την πρόληψη ενός ατυχήματος έως την προστασία των επιβατών και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και τις λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διάσωση μετά από μια σύγκρουση.

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Σε αυτή τη διαδικασία το AION UT απέσπασε 66% στο Safe Driving, 74% στο Crash Avoidance, 91% στο Crash Protection και 88% στο Post-Crash Safety.

Ιδιαίτερα η επίδοση του 91% στο Crash Protection, αποδεικνύει πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένα αυτοκίνητο να προστατεύσει τους επιβάτες του όταν συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Στην πλευρική δοκιμή πρόσκρουσης σε στύλο πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ ο κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό συμβάλλει στον περιορισμό της μεταξύ τους επαφής σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής σύγκρουσης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στην προστασία των παιδιών. Στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης, τα ανδρείκελα που προσομοιώνουν παιδιά στις πίσω θέσεις κατέγραψαν τη μέγιστη βαθμολογία ως προς την προστασία τους.

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Το AION UT διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Το σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, Autonomous Emergency Braking, αξιολογήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών σεναρίων, και παρακολουθεί όσα μπορεί να μην προλάβει να αντιληφθεί ο οδηγός και, όταν χρειάζεται, τον υποστηρίζει.

Το AION UT παρακολουθεί επίσης τη σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας και μπορεί να αναγνωρίζει αν ο συνοδηγός βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση, για παράδειγμα με τα πόδια στο ταμπλό! Παράλληλα, το σύστημα αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των εμπρός επιβατών και προσαρμόζει ανάλογα τη λειτουργία των συστημάτων συγκράτησης.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα που προειδοποιεί για την παρουσία ποδηλάτη ο οποίος πλησιάζει από πίσω ή τα πλάγια, όταν κάποιος ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου.

Στη νέα κατηγορία Post-Crash Safety, που το AION UT πέτυχε επίδοση 88%, αξιολογούνται οι τεχνολογίες και λειτουργίες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, τη μετάδοση πληροφοριών μετά τη σύγκρουση και την ασφαλή έξοδο των επιβατών.

Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που το αυτοκίνητο βρεθεί μέσα σε νερό, οι δοκιμές του AION UT έδειξαν ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για περισσότερο από δύο λεπτά.

Το AION UT σχεδιάστηκε από την ευρωπαϊκή ομάδα της GAC στο Advanced Design Center στο Μιλάνο και η ευρωπαϊκή του έκδοση κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr στην Αυστρία.

Εχει μήκος 4,27 μέτρα και μεταξόνιο 2,750 μ., ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους, και η αυτονομία αγγίζει τα 430 χλμ.