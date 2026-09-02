Και τώρα στη Μόντσα η Formula 1

Παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει στο καλεντάρι του έναν αγώνα της Formula 1 που χαρακτηρίζεται από τους πλέον εμβληματικούς. Στη Μόντσα, στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί το 77ο Grand Prix και όλοι το περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή, με τη McLaren να ανεβαίνει, τη Mercedes να θέλει να διατηρηθεί ψηλά, τη Ferrari να θέλει να ενθουσιάσει το κοινό της, στην πατρίδα της, και τη Red Bull – Ford να ψάχνει την πρώτη της νίκη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Ναός της Ταχύτητας» είναι συνδεδεμένος και με την Pirelli, η οποία έχει έδρα το κοντινό Μιλάνο, με ένα χαρακτηριστικό να είναι η νίκη του Πιέτρο Μπορντίνο με ένα Fiat 804 στο Grand Prix που εγκαινίασε τη νεόκτιστη πίστα στις 10 Σεπτεμβρίου 1922. Επίσης, η Pirelli ως «Χορηγός Τίτλου» του Σαββατοκύριακου του αγώνα, δημιούργησε και τα τρόπαια που θα πάρουν οι τρεις πρώτοι οδηγοί του αγώνα.

Η πίστα των 5,793 χλμ., με 11 στροφές, είναι μία από τις ταχύτερες στο ημερολόγιο της Formula 1, εν μέρει χάρη στις μεγάλες ευθείες της, οι οποίες φέτος θα παρουσιάσουν μια πρόσθετη πρόκληση για τη διαχείριση ενέργειας με τις νέες μονάδες ισχύος. Οι προσομοιώσεις των ομάδων προβλέπουν στην πραγματικότητα χρόνους γύρου περίπου δύο δευτερόλεπτα ταχύτερους από πέρυσι. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Από την άποψη των ελαστικών, ο μπροστινός άξονας θα πρέπει να υπόκειται σε χαμηλότερα φορτία πέδησης, καθώς οι ζώνες πέδησης είναι πιθανό να προσεγγίζονται με μειωμένες ταχύτητες. Αντίθετα, ο πίσω άξονας θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες απαιτήσεις κατά τις φάσεις πρόσφυσης, όταν αξιοποιείται η πλήρης ισχύς της μονάδας ισχύος. Η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η πρόσφυση στην έξοδο από τη στροφή, θα είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των αντιπάλων σε μια πίστα που συνήθως λειτουργεί με αεροδυναμική ρύθμιση χαμηλής κάθετης δύναμης, δίνοντας προτεραιότητα στην τελική ταχύτητα. Η στρατηγική μιας στάσης για αλλαγή ελαστικών φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή για την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι οι ευκαιρίες προσπέρασης είναι κάθε άλλο παρά σπάνιες στη Μόντσα. Στη Μόντσα, θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της Pirelli: η C3 ως σκληρή, η C4 ως μεσαία και η C5 ως μαλακή. Στα χαρτιά, και οι τρεις επιλογές θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών του αγώνα της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι οι θερμοκρασίες δεν είναι υπερβολικά υψηλές.