Peugeot: Άνοιξαν οι παραγγελίες για τα 308 και 308 SW

Στην κατηγορία των μικρομεσαίων μοντέλων, η Peugeot διαθέτει το 308, το οποίο λανσάρεται ανανεωμένο αισθητικά και εξοπλιστικά, σε τέσσερις εκδόσεις.

Επιπρόσθετα, προσφέρεται με μια γκάμα τεσσάρων κινητήριων συνόλων που καλύπτουν όλες τις επιλογές: Hybrid, Plug-in Hybrid, Electric και Diesel,

Σχεδιαστικά, φέρει φωτιζόμενο εμπρός λογότυπο και την εμβληματική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις LED νυχιές, ενώ το ραντάρ εγγύτητας είναι διακριτικά ενσωματωμένο πίσω από το λογότυπο.

Πάνω από το λογότυπο, μία σειρά φωτεινών ινών υπογραμμίζει τη νέα μάσκα με αραιότερη διάταξη στο κέντρο για βελτιστοποίηση της ροής αέρα. Χάρη στις βελτιστοποιήσεις που έγιναν, βελτιώθηκε και η αεροδυναμική του μοντέλου, που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και ενέργειας, στις Plug-in Hybrid και στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Στην καμπίνα, το γνώριμο Peugeot i-Cockpit απαρτίζεται από ένα συμπαγές και γρήγορο τιμόνι, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών, πέντε διαμορφώσιμα i-Toggles και αναβαθμισμένα γραφικά 3D στην έκδοση GT.

Προστέθηκαν καλύτερα υλικά, σπορ εμπρός καθίσματα, που έχουν σε ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης, ενώ οι προηγμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και άνεσης.

Ακόμα και η βασική έκδοση εξοπλισμού, φέρει: νέες ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, Full LED προβολείς, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα PEUGEOT i Connect, ασύρματο Mirror Screen, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Keyless Start (εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένου Active Safety Brake με κάμερα και ραντάρ και σύστημα διατήρησης λωρίδας.

Τα νέα 308 και 308 SW προσφέρονται, όπως σημείωσα παραπάνω, με τέσσερα κινητήρια συστήματα: Hybrid 145 hp που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCS6, αποδίδει 145 hp και σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί έως και 50% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, με μηδενικές εκπομπές, εξασφαλίζοντας μικτή κατανάλωση μόλις 4,7 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 52 λίτρων προσφέρει αυτονομία 1.100 χλμ.

Η έκδοση Plug–in Hybrid 195 hp συνδυάζει ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 125 hp με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.6lt 150 hp, αποδίδοντας συνδυαστικά 195 hp, και φέρει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων e DCS7.

Η νέα μπαταρία 17,2 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χλμ. ή 99 χλμ. σε αστικό περιβάλλον, με τη μέση κατανάλωση καυσίμου να είναι μόλις 2,2 λίτρα /100 χλμ. και με 50 γρ./χλμ. εκπομπές ρύπων, δεν έχει φόρο εταιρικής χρήσης.

Η δε ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 156 hp και 270 Nm ροπής. Η μπαταρία 58,4 kWh προσφέροντας περισσότερη αυτονομία έως 450 χλμ., και καλύπτεται από 8ετή εγγύηση ή 160.000 χλμ.

Υπάρχει και έκδοση πετρελαίου Diesel 1.5 BlueHDi 130 hp, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο EAT-8 σχέσεων.

Οι τιμές ξεκινούν από 24.900 ευρώ στην έκδοση Diesel, από 25.900 ευρώ στην Hybrid 145, από 39.400 ευρώ στην Plug-in Hybrid και από 34.500 ευρώ στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.