Peugeot: Εντυπωσιακό το αγωνιστικό 9X8 για το πρωτάθλημα Αντοχής

Μετά τη Ferrari και η Peugeot Sport αποκάλυψε το δικό της αγωνιστικό που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.

Συγκεκριμένα, στο κέντρο του Παρισιού και στο εμβληματικό Atelier Vendome, παρουσιάστηκε το αυτοκίνητο 9Χ8 που θα τρέξει με δύο ομάδες, με τα νούμερα 93 και 94, στα 1.812 χιλιόμετρα του πρώτου αγώνα στο Κατάρ, στις 28 Μαρτίου.

Η εμφάνιση του Peugeot 9X8 για το 2026 αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ Peugeot Design και Peugeot Sport, προσφέροντας μια εντυπωσιακή νέα ερμηνεία των «Hypergraphs», που σχεδιάστηκαν για να εκφράσουν τη γλώσσα επιδόσεων της Peugeot Sport. Τα Hypergraphs αποτελούν μια δυναμική, εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, απόδοση του εμβληματικού μοτίβου με τις τρεις νυχιές, στοιχείο υπογραφής που συναντάται σε όλη τη γκάμα της μάρκας.

Οι διαβαθμισμένες γραμμές αποδίδουν την ταχύτητα και τη συνεχή κίνηση των αγωνιστικών 9X8, που βρίσκονται διαρκώς σε δράση. Παράλληλα, συμβολίζουν τη συνεχή ροή εκατομμυρίων δεδομένων, καθώς η ανάλυση και η αξιοποίησή τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε ένα πρωτάθλημα όπου οι διαφορές μεταξύ των αντιπάλων είναι ελάχιστες.

Αυτή η οπτική μεταφέρεται και στο νεότερο μέλος της γκάμας, που επίσης προέκυψε από συνεργασία μεταξύ Peugeot Design και Peugeot Sport, το νέο ηλεκτρικό Peugeot E-208 GTi των 280 ίππων.

Tα Peugeot 9X8 του 2026 υιοθετούν τα ιστορικά χρώματα λευκό, μαύρο και κόκκινο, των Peugeot GTi, που πρωτοεμφανίστηκαν με το εμβληματικό Peugeot 205 GTi το 1984, καθώς το 2026 θα είναι η «Χρονιά GTi».

Καταλήγοντας, ολόκληρη η ομάδα Peugeot TotalEnergies θα φέρει τη νέα εμφάνιση για τη σεζόν 2026, με διαφορετικές εφαρμογές στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, στον ρουχισμό της ομάδας και σε κάθε επιφάνεια όπου αποτυπώνεται η νέα σχεδιαστική ταυτότητα.

Και τώρα αγώνες.